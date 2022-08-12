В Англії біженцям з України повернули вкраденого собаку (фото)

На записах відеоспостереження видно, що червоний BMW зупинився навпроти будинку, де оселилися українці. А люди з автомобіля сказали перехожим, що собака їх і забрали. За словами власниці, у її рідному Харкові такого не сталося б.

У Великій Британії сім'ї біженців з України повернули йоркширського тер'єра, який був викрадений через трохи менше тижня після того, як українці переїхали на британські острови. Про це повідомляє The Daily Mail.

Поліція почала пошуки восьмирічного тер'єра Еллі й після вивчення записів камер відеоспостереження собака знайдено в сусідньому будинку. Тварина не постраждала.

Ліна та Олексій Литвинови разом з їхніми дітьми були дуже засмучені, після того, як з їхнього тимчасового будинку на околиці Лондона викрали домашнього вихованця.

[ + – ] Тер'єр Еллі

Сім'я з Харкова нещодавно переїхала до Великої Британії, їхній маршрут розтягнувся на понад 3 тис. кілометрів через десять країн.

Вони палко дякували всім, хто відгукнувся на онлайн оголошення про зникнення тварини.

Камери відеоспостереження показали, що недільного ранку червоний BMW зупинився посеред дороги, навпроти будинку, де оселилися українці. За словами власниці собаки, люди з автомобіля сказали перехожим, що це їхній собака і забрали його собі.

[ + – ] Поки що ніхто не заарештований

За словами Ліни, вона не може уявити, щоб таке сталося у її рідному Харкові, "але ми приїхали до Англії і за кілька днів Еллі вкрали".

За даними лондонської поліції, собаку повернули власникам після розслідування, співробітники поліції спиралися на дані свідків і запис камер спостереження, обставини події з'ясовуються. Поки що ніхто не заарештований.

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