Трамп мог нарушить закон о шпионаже, ФБР проводит расследование, — Politico

По данным журналистов, экс-президента подозревают в уничтожении записей, препятствии расследованию и нарушениях Закона о шпионаже. Предусмотрено наказание в виде тюремного заключения или штрафа.

В документ, который прилагается к ордеру на обыск дома Дональда Трампа во Флориде, отмечается, что ФБР расследует возможное нарушение закона о шпионаже. В начале этой недели из дома бывшего президента были изъяты засекреченные документы. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что у Трампа нашли документы, в том числе и написанные от руки записки, документы с грифом TS/SCI — маркировка одного из наиболее высоких уровней секретности, еще один был документ отмечен как "информация о президенте Франции".

В ордере на обыск отмечается, что правоохранительные органы США проводили в отношении экс-президента расследование на предмет возможного удаления/уничтожения записей, препятствия расследованию, а также нарушений Закона о шпионаже, за которые предусмотрено наказание в виде тюремного заключения или штрафа.

Пропавшие документы, по мнению следствия, представляют собой исключительную угрозу национальной безопасности. Министерство юстиции США потребовало их публичного раскрытия на фоне нападок со стороны Трампа и его союзников из Республиканской партии.

Из-за столь серьезной обеспокоенности генеральный прокурор США Меррик Гарланд пошел на беспрецедентный шаг — распорядился о проведении обыска в поместье Дональда Трампа.

Пресс-секретарь бывшего президента Тейлор Будович назвал действия ФБР излишними и упомянул о том, что теперь правительство распространяет клевету в отношении политического оппонента.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудники ФБР нашли 11 комплектов секретных документов в доме Трампа. Некоторые из документов должны были находиться только в охраняемых госучреждениях. Среди прочего, обнаружилось досье на президента Франции.

Напомним, что ФБР пыталось найти секретные документы о ядерном оружии в доме Трампа. В его поместье могла храниться сверхсекретная информация, имеющая отношение к национальной безопасности США.