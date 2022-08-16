Житель Нью-Йорка в одиночку справился с тигровой акулой на пляже (фото, видео)

Опубликованные кадры вызвали гнев горожан, которым не понравилось, что охраняемое животное вытащили из океана на берег. Законодательство штата запрещает отлавливать и даже беспокоить этот охраняемый вид.

В минувшее воскресенье на пляже в нью-йоркском Файер-Айленде мужчина в одиночку вытащил акулу из океана, что вызвало гневные комментарии. Видео инцидента сняла пользователь Эмили Мюррей и опубликовала на странице only_in_mastic в Instagram.

Вместе с видео также были выложены два снимка. Пост собрал более 2400 лайков и десятки комментариев, которые оставили пользователи, недовольные действиями рыбака, которому акула попалась на крючок.

[ + – ] В конечном итоге рыбаку удалось вытянул акулу за хвостовой плавник.

Вместе с тем, очевидцы утверждают, что мужчина ловил не акулу, а рыбу помельче, но на приманку неожиданно клюнул хищник.

Комментаторы отметили, что на этих кадрах снята тигровая песчаная акула, которая считается "охраняемым" видом в Нью-Йорке. Департамент охраны окружающей среды штата запрещает отлавливать или использовать в качестве домашних питомцев эту редкую разновидность.

[ + – ] Песчаная тигровая акула на пляже Нью-Йорка.

В частности, запрещено преследовать, убивать и ловить акул. Более того, запрещено также беспокоить этих животных или же использовать любые устройства для их поимки.

В случае, если акула случайно попалась на крючок, рыболову нужно тут же отпустить ее, причем сделать это так, чтобы повысить вероятность выживания животного.

Не рекомендуется тащить акулу за хвост, так как это может ее травмировать.

На снятых кадрах мужчина борется с волнами и пытается вытащить акулу среднего размера на берег и при этом пытается избежать укуса.

[ + – ] Рыбак отпустил тигровую песчаную акулу, которая попалась на крючок.

В конечном итоге мужчине удалось вытащить акулу на берег за хвостовой плавник, по словам свидетелей происшествия, в дальнейшем он снял ее с крючка и выпустил в воду.

Тигровые песчаные акулы

Такая разновидность акул встречется во всех тропических морях, кроме восточной части Тихого океана. Этот вид, в частности, обитает в Средиземном и Адриатическом морях на глубине от 20 до 200 метров. Их название связано с традицией мигрировать к береговой зоне, зачастую их можно видеть плавающими на дне океана. Иногда они подплывают близко к берегу.

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