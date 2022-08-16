Житель Нью-Йорка сам упорався з акулою на пляжі (фото, відео)

Опубліковані кадри викликали гнів містян, яким не сподобалося, що тварину витягли з океану на берег. Законодавство штату забороняє виловлювати й навіть турбувати цей вид, що охороняється.

Минулої неділі на пляжі в нью-йоркському Файєр-Айленді чоловік сам витяг акулу з океану, що викликало гнівні коментарі. Відео інциденту зняла користувачка Емілі Мюррей та опублікувала на сторінці only_in_mastic у Instagram.

Разом із відео також було викладено два знімки. Пост зібрав понад 2400 лайків і десятки коментарів, які залишили користувачі, незадоволені діями рибалки, якому акула потрапила на гачок.

[ + – ] Зрештою рибалці вдалося витягти акулу за хвостовий плавець

Разом із тим, очевидці стверджують, що чоловік ловив не акулу, а дрібнішу рибу, але на приманку несподівано клюнув хижак.

Коментатори зазначили, що на цих кадрах знято тигрову піщану акулу, яка вважається "видом, що охороняється" в Нью-Йорку. Департамент охорони навколишнього середовища штату забороняє відловлювати або використовувати як домашніх вихованців цей рідкісний різновид.

[ + – ] Піщана акула тигра на пляжі Нью-Йорка

Зокрема, заборонено переслідувати, вбивати й ловити акул. Крім того, заборонено також турбувати цих тварин або використовувати будь-які пристрої для їх упіймання.

У випадку, якщо акула випадково попалася на гачок, рибалці потрібно відразу відпустити її, причому зробити це так, щоб підвищити ймовірність виживання тварини.

Не рекомендується тягнути акулу за хвіст, оскільки це може травмувати її.

На знятих кадрах чоловік бореться з хвилями та намагається витягнути акулу середнього розміру на берег і намагається уникнути укусу.

[ + – ] Рибалка відпустив тигрову піщану акулу, яка попалася на гачок

Зрештою, він витяг її за хвостовий плавець. За словами свідків події, зрештою він відпустив акулу в океан, знявши її з гачка.

Тигрові піщані акули

Такий різновид акул зустрічається в усіх тропічних морях, окрім східної частини Тихого океану. Цей вид, зокрема, мешкає в Середземному й Адріатичному морях на глибині від 20 до 200 метрів. Їхня назва пов'язана з традицією мігрувати до берегової зони, найчастіше їх можна бачити, коли вони плавають на дні океану. Іноді вони підпливають до берега.

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