Россияне жгут военные билеты. В РФ изобретают способы как избежать мобилизации

Видео сожжения военного билета россиянин выложил в своем аккаунте в VK и призвал всех россиян призывного возраста последовать его примеру.

Не секрет, что Кремль, потерпев неудачи в блицкриге в Украине, ищет способы пополнить потрепанную армию новой техникой, взамен уничтоженной, и новыми солдатами. Москва расконсервирует устаревшее вооружение со складов и побирается по миру, в поисках поставок. Были попытки закупить беспилотники в Иране, а недавно Путин обратился к диктатору Ким Чен Ыну с просьбой помочь России артиллерией. Очевидно, что последние 20 лет, под бравые рассказы о вундер ваффе по телевизору, деньги просто разворовывались и на модернизацию армии не попадало ни копейки.

С солдатами дела обстоят не лучше. Адекватные россияне не понимают за что идет война и почему они должны на ней умирать по прихоти бункерного вождя. Даже те, кто поддерживает так называемую спецоперацию, не готовы идти в бой лично. Объявленный набор добровольцев в новые батальоны провалился. Сейчас Кремль начинает прибегать к административному ресурсу. Учебные заведения и даже медицинские учреждения обязали проводить среди граждан агитацию с целью убедить мужчин явиться добровольно в военкоматы для отправки на войну.

Граждане реагируют по-разному. Кто-то прячется, кто-то поджигает военные комиссариаты в своих городах. Россиянин из Калининграда Вадим Петров, который резко осуждает агрессивную войну России против Украины, инициировал новый флэш-моб: "Сожги военный билет и избеги мобилизации на эту безумную войну, развязанную Путиным и его окружением". Видео сожжения военника Вадим выложил в своем аккаунте в VK и призвал всех россиян призывного возраста последовать его примеру.