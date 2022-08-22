Росіяни палять військові квитки. У РФ винаходять способи, як уникнути мобілізації

Відео спалення військового квитка росіянин виклав у своєму акаунті в VK і закликав усіх росіян призовного віку наслідувати його приклад.

Не секрет, що Кремль, зазнавши невдач у бліцкризі в Україні, шукає способи поповнити пошарпану армію новою технікою, замість знищеної, та новими солдатами. Москва розконсервує застаріле озброєння зі складів і збирає по світу, у пошуках поставок. Були спроби закупити безпілотники в Ірані, а нещодавно Путін звернувся до диктатора Кім Чен Ина з проханням допомогти Росії артилерією. Очевидно, що останні 20 років, під браві розповіді про вундер вафф по телевізору, гроші просто розкрадалися і на модернізацію армії не попадало жодної копійки.

З солдатами справи не кращі. Адекватні росіяни не розуміють, за що триває війна і чому вони повинні на ній вмирати через забаганку бункерного вождя. Навіть ті, хто підтримує так звану спецоперацію, не готові йти у бій особисто. Оголошений набір добровольців у нові батальйони провалився. Наразі Кремль починає вдаватися до адміністративного ресурсу. Навчальні заклади і навіть медичні установи зобов'язали проводити серед громадян агітацію з метою переконати чоловіків добровільно з'явитися у військкомати для відправки на війну.

Громадяни реагують по-різному. Хтось ховається, хтось підпалює військові комісаріати у своїх містах. Росіянин з Калінінграда Вадим Петров, який різко засуджує агресивну війну Росії проти України, ініціював новий флешмоб: "Спали військовий квиток і уникни мобілізації на цю шалену війну, розв'язану Путіним та його оточенням". Відео спалення військового квитка Вадим виклав у своєму акаунті в VK і закликав усіх росіян призовного віку наслідувати його приклад.