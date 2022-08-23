В Бразилию привезли забальзамированное сердце первого императора страны Педру I, – BBC

Реликвию доставили из Португалии специально к празднованию 200-летия независимости страны. После торжеств орган отвезут обратно в город Порту, где оно хранится.

В Бразилию доставили забальзамированное сердце первого императора страны, дона Педру I. Об этом рассказывает британское бюро BBC.

Как сообщают журналисты, реликвию доставили в столицу Бразилиа специально к празднованию 200-летия независимости страны от Португалии. После торжеств орган отвезут обратно в церковь Богоматери Лапы в городе Порту, где оно хранится в алтаре.

Сердце транспортировал на борту военного самолета в сопровождении мэра Порту Руя Морейры.

"Сердце встретят, как главу государства, к нему будут относиться так, будто дон Педро I все еще жив среди нас", — чуть ранее прокомментировал важное для страны событие начальник протокола МИД Бразилии Алан Коэльо де Селлос.

В Бразилии реликвию выставят на всеобщее обозрение в здании Министерства иностранных дел.

Сам мэр Морейра сказал, что вернется домой лишь после того, как "искупается в восхищении бразильского народа".

День независимости от Португалии в Бразилии отмечают 7 сентября.

Кто такой Педру I?

Педру I не только был первым императором Бразилии, он также был королем Португалии под именем Педру IV.

[ + – ] Император Бразилии Педру I

Он родился в 1798 году в королевской семье Португалии, которая в то время правила Бразилией. После вторжения французских войск Наполеона в страну вся семья сбежала в американскую колонию. Однако отец Педру – король Жуан VI – вернулся домой в 1821 году, оставив 22-летнего сына править Бразилией в качестве регента.

Год спустя Педру бросил вызов португальскому парламенту, который хотел сохранить Бразилию в качестве колонии, и отклонил его требование вернуться на родину. Вскоре он объявил о независимости страны от Португалии и был коронован как император.

В марте 1826 года отец Педру скончался, оставив ему престол Португалии. В 1831 году он отрекся от отрекся от престола в пользу своего сына, Педру II.

Скончался от туберкулеза в 1834 году в возрасте 35 лет.

Перед смертью он озвучил свою последнюю просьбу, согласно которой его сердце поместили в церковь Лапа в Порту, а тело захоронили в королевском пантеоне дома Браганса в Лиссабоне.

Напомним, в конце июня Бельгия вернула Конго золотой зуб Патриса Лумумбы. Лидер движения за независимость страны был убит в 1961 году, его тело растворили в кислоте. Лишь сейчас король Бельгии передал потомкам Лумумбы все, что от него осталось.