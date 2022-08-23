До Бразилії привезли забальзамоване серце першого імператора країни Педру I, — ВВС

Реліквію доставили з Португалії спеціально до святкування 200-річчя незалежності країни. Після урочистостей орган відвезуть назад до міста Порту, де воно зберігається.

До Бразилії доставили забальзамоване серце першого імператора країни, дона Педру I. Про це розповідає британське бюро ВВС.

Як повідомляють журналісти, реліквію доправили до столиці Бразиліа спеціально для відзначення 200-річчя незалежності країни від Португалії. Після урочистостей орган відвезуть назад до церкви Богоматері Лапи в місті Порту, де воно зберігається у вівтарі.

Серце транспортував на борту військового літака у супроводі мера Порту Руя Морейри.

"Серце зустрінуть, як главу держави, до нього ставитимуться так, ніби дон Педро I все ще живий серед нас", — трохи раніше прокоментував важливу для країни подію начальник протоколу МЗС Бразилії Алан Коельо де Селлос.

У Бразилії реліквію виставлять на загальний огляд у будівлі Міністерства закордонних справ.

Сам мер Морейра сказав, що повернеться додому лише після того, як "скупається у захопленні бразильського народу".

День незалежності від Португалії у Бразилії відзначають 7 вересня.

Хто такий Педру I?

Педру I не тільки був першим імператором Бразилії, а також королем Португалії під ім'ям Педру IV.

[ + – ] Імператор Бразилії Педру I

Він народився 1798 року в королівській родині Португалії, яка на той час правила Бразилією. Після вторгнення французьких військ Наполеона до країни вся родина втекла до американської колонії. Проте батько Педру — король Жуан VI — повернувся додому 1821 року, залишивши 22-річного сина правити Бразилією як регент.

Через рік Педру кинув виклик португальському парламенту, який хотів зберегти Бразилію як колонію, і відхилив його вимогу повернутися на батьківщину. Незабаром він оголосив про незалежність країни від Португалії та був коронований як імператор.

У березні 1826 року батько Педру помер, залишивши йому престол Португалії. У 1831 році він зрікся престолу на користь свого сина, Педру II.

Помер від туберкульозу 1834 року у віці 35 років.

Перед смертю він озвучив своє останнє прохання, за яким його серце помістили до церкви Лапа в Порту, а тіло поховали в королівському пантеоні будинку Браганса в Лісабоні.

Нагадаємо, наприкінці червня Бельгія повернула Конго золотий зуб Патріса Лумумби. Лідера руху за незалежність країни було вбито в 1961 році, його тіло розчинили в кислоті. Лише зараз король Бельгії передав нащадкам Лумумби все, що залишилося.