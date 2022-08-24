Итальянские виноделы прекратят выпускать вино "Гитлер" после многолетней критики

Но вино "Сталин", "Муссолини" и прочие, названные в честь диктаторов, останутся

Итальянская винодельня Vini Lunardelli производит вина, названные именами диктаторов, с 1995 года. И с самого начала их критиковали за вино, названное в честь Адольфа Гитлера. Теперь его снимут с производства. Об этом пишет Daily Mail.

В компании уже заявили, что их "тошнит от споров", потому напиток с провокационным названием из ассортимента уберут. Связано это еще и с тем, что винодельню возглавит новый член семьи — Андреа Лунарделли, который прислушался к протестам.

[ + – ] Андреа Лунарделли со своим знаменитым вином Фото: La Repubblica

Вино, названное в честь нацистского преступника возмущало еврейские правозащитные организации и не только их. Виноделов обвиняли в прославлении Гитлера и высмеивании его преступлений.

Из ассортимента уберут 37 вин с этикетками с популярными нацистскими лозунгами, в том числе и с печально известным Ein Volk, ein Reich, ein Führer (Один народ, один рейх, один фюрер).

Vini Lunardelli базируется в Фриуил-Венеция-Джулия на северо-востоке страны Италии. И кроме вина с портретом Адольфа Гитлера, там также выпускают вина с портретами генерала Франко, Бенито Муссолини, Иосифа Сталина и Ленина.

[ + – ] Вино с портретами диктаторов весьма популярно Фото: La Repubblica

Вина продаются более чем в 50 магазинах в Италии, и их можно заказать онлайн, но они запрещены в Германии и Австрии, поскольку нарушают законы о распространении нацистской пропаганды.

На винодельне всегда заявляли, что их производство "аполитично", а ее будущийглава Андреа Лунарделли сообщил, что он "не нацист", отметив, что спорная продукция, тем не менее, была очень популярна.

"К сожалению, наиболее востребованными являются бутылки с Гитлером — именно их предпочитают немцы, часто покупают британцы, скандинавы, французы и русские. А вот итальянцы "Гитлера" не покупают", — сообщил Андреа и пообещал, что прекратит выпуск всей исторической линейки со следующего года, когда он сменит своего отца Алессандро на посту главы.

"Кто бы не покупал это вино: коллекционер, или протестующий против политики транснациональных компаний – все они не антисемиты. Кроме того, Гитлер был трезвенником, так что можно даже сказать, что алкоголь и Гитлер — это хорошая шутка", — заявил Андреа.

Одна бутылка вина с этикеткой, на которой изображен диктатор, стоит 8,50 евро.

[ + – ] Вино с портретами диктаторов весьма популярно Фото: La Repubblica

Известный австрийский пластический хирург Дагмар Миллези писал несколько недель назад, что был возмущен, увидев подобное вино на полках.

"Продавщица даже посмеялась, увидев мое возмущение. По ее словам никто не злится и не запрещает подобное. Я не мог в это поверить", — рассказал хирург.

Немецкий еврейский форум, выступающий за демократию и против антисемитизма сообщал, что подобная маркетинговая стратегия "проявляет неуважение ко всем жертвам нацистского режима и их потомкам".