Італійські винороби припинять випускати вино "Гітлер" після багаторічної критики

Але вино "Сталін", "Муссоліні" та інші, названі на честь диктаторів, залишаться

Італійська виноробня Vini Lunardelli виготовляє вина, названі іменами диктаторів, з 1995 року. І від початку їх критикували за вино, назване на честь Адольфа Гітлера. Тепер його знімуть із виробництва. Про це пише Daily Mail.

У компанії вже заявили, що їх "нудить від суперечок", тому напій із провокаційною назвою з асортименту приберуть. Пов'язано це ще й з тим, що виноробню очолить новий член сім'ї Андреа Лунарделлі, який прислухався до протестів.

[ + – ] Андреа Лунарделлі зі своїм знаменитим вином Фото: La Repubblica

Вино, назване на честь нацистського злочинця, обурювало єврейські правозахисні організації і не тільки їх. Виноробів звинувачували у прославленні Гітлера та висміюванні його злочинів.

З асортименту приберуть 37 вин з етикетками з популярними нацистськими гаслами, зокрема і з сумнозвісним Ein Volk, ein Reich, ein Führer (один народ, один рейх, один фюрер).

Vini Lunardelli базується у Фріуїлі-Венеція-Джулія на північному сході країни Італії. І окрім вина з портретом Адольфа Гітлера, там також випускають вина з портретами генерала Франка, Беніто Муссоліні, Йосипа Сталіна та Леніна.

[ + – ] Вино з портретами диктаторів дуже популярне Фото: La Repubblica

Вина продаються у понад 50 магазинах в Італії, і їх можна замовити онлайн, але вони заборонені у Німеччині та Австрії, оскільки порушують закони щодо поширення нацистської пропаганди.

На виноробні завжди заявляли, що їхнє виробництво "аполітичне", а її майбутній глава Андреа Лунарделлі повідомив, що він "не нацист", зазначивши, що спірна продукція, проте, була дуже популярна.

"На жаль, найпопулярнішими є пляшки з Гітлером — саме їм віддають перевагу німці, часто купують британці, скандинави, французи та росіяни. А ось італійці "Гітлера" не купують", — повідомив Андреа і пообіцяв, що припинить випуск усієї історичної лінійки з наступного року, коли він змінить свого батька Алессандро на посаді глави.

"Хто б не купував це вино: колекціонер, або протестувальник проти політики транснаціональних компаній — усі вони не антисеміти. Крім того, Гітлер був непитущим, тож можна навіть сказати, що алкоголь і Гітлер — це гарний жарт", — заявив Андреа.

Одна пляшка вина з етикеткою, на якій зображено диктатора, коштує 8,50 євро.

[ + – ] Вино з портретами диктаторів дуже популярне Фото: La Repubblica

Відомий австрійський пластичний хірург Даґмар Міллезі писав кілька тижнів тому, що обурився, побачивши таке вино на полицях.

"Продавщиця навіть посміялася, побачивши моє обурення. За її словами, ніхто не злиться і не забороняє таке. Я не міг у це повірити", — розповів хірург.

Німецький єврейський форум, який виступає за демократію і проти антисемітизму повідомляв, що така маркетингова стратегія "виявляє неповагу до всіх жертв нацистського режиму та їхніх нащадків".