Італійські винороби припинять випускати вино "Гітлер" після багаторічної критики
Але вино "Сталін", "Муссоліні" та інші, названі на честь диктаторів, залишаться
Італійська виноробня Vini Lunardelli виготовляє вина, названі іменами диктаторів, з 1995 року. І від початку їх критикували за вино, назване на честь Адольфа Гітлера. Тепер його знімуть із виробництва. Про це пише Daily Mail.
У компанії вже заявили, що їх "нудить від суперечок", тому напій із провокаційною назвою з асортименту приберуть. Пов'язано це ще й з тим, що виноробню очолить новий член сім'ї Андреа Лунарделлі, який прислухався до протестів.
Вино, назване на честь нацистського злочинця, обурювало єврейські правозахисні організації і не тільки їх. Виноробів звинувачували у прославленні Гітлера та висміюванні його злочинів.
З асортименту приберуть 37 вин з етикетками з популярними нацистськими гаслами, зокрема і з сумнозвісним Ein Volk, ein Reich, ein Führer (один народ, один рейх, один фюрер).
Vini Lunardelli базується у Фріуїлі-Венеція-Джулія на північному сході країни Італії. І окрім вина з портретом Адольфа Гітлера, там також випускають вина з портретами генерала Франка, Беніто Муссоліні, Йосипа Сталіна та Леніна.
Вина продаються у понад 50 магазинах в Італії, і їх можна замовити онлайн, але вони заборонені у Німеччині та Австрії, оскільки порушують закони щодо поширення нацистської пропаганди.
На виноробні завжди заявляли, що їхнє виробництво "аполітичне", а її майбутній глава Андреа Лунарделлі повідомив, що він "не нацист", зазначивши, що спірна продукція, проте, була дуже популярна.
"На жаль, найпопулярнішими є пляшки з Гітлером — саме їм віддають перевагу німці, часто купують британці, скандинави, французи та росіяни. А ось італійці "Гітлера" не купують", — повідомив Андреа і пообіцяв, що припинить випуск усієї історичної лінійки з наступного року, коли він змінить свого батька Алессандро на посаді глави.
"Хто б не купував це вино: колекціонер, або протестувальник проти політики транснаціональних компаній — усі вони не антисеміти. Крім того, Гітлер був непитущим, тож можна навіть сказати, що алкоголь і Гітлер — це гарний жарт", — заявив Андреа.
Одна пляшка вина з етикеткою, на якій зображено диктатора, коштує 8,50 євро.
Відомий австрійський пластичний хірург Даґмар Міллезі писав кілька тижнів тому, що обурився, побачивши таке вино на полицях.
"Продавщиця навіть посміялася, побачивши моє обурення. За її словами, ніхто не злиться і не забороняє таке. Я не міг у це повірити", — розповів хірург.
Німецький єврейський форум, який виступає за демократію і проти антисемітизму повідомляв, що така маркетингова стратегія "виявляє неповагу до всіх жертв нацистського режиму та їхніх нащадків".