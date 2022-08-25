В США акула разорвала на части дельфина возле пляжа Южной Каролины (фото)

На опубликованных снимках видна обезображенная туша дельфина. Его горло было полностью вырвано, акула практически обезглавила дельфина.

Врач из США стал невольным свидетелем кровавой охоты акулы на дельфина в штате Южная Каролина, впоследствии своими фотографиями он поделился с пользователями Reddit.

"Дельфин, на которого напала акула в воде на глубине по пояс, наблюдал за происходящим, а затем волны просто выбросили его на берег", — написал авто публикации.

[ + – ] Акула практически обезглавила животное.

На опубликованных снимках видна разорванная туша дельфина. Его горло было полностью вырвано, акула его практически обезглавила.

На том месте, где прежде находилось брюхо дельфина, видны два огромных следа от укусов.

Автор публикации показал фото приближающейся акулы в нескольких метрах от погибшего дельфина. Ее, предположительно, привлекла кровь. Это не тот хищник, который нанес смертельные травмы дельфину — акула слишком небольших размеров пыталась полакомиться падалью.

[ + – ] Дельфин, пострадавший от крупной акулы.

По мнению читателей публикации, на дельфина могла напасть бычья или тигровая акула.

Больших белых акул регулярно замечают в Южной Каролине, и они вызывает панику среди отдыхающих на пляжах.

По оценкам одного из пользователей, след от укуса вполне соответствует травмам, которые наносят акулы во время нападений.

Крупные виды акульих чаще всего оказываются сильнее дельфинов. "Крупные виды акул, такие как тигровые или большие белые, не боятся дельфинов, и могут беспрепятственно на них охотиться", — пояснил еще один пользователь.

Напомним, что житель Нью-Йорка в одиночку справился с тигровой акулой на пляже. В нью-йоркском Файер-Айленде мужчина в одиночку вытащил морского хищника из океана. Однако пользователи были недовольны снимками и видео, появившимися в сети, поскольку это охраняемый вид акулы.

Ранее Фокус сообщал, что в США обнаружили гигантские зубы вымершей акулы. Крупнейшие представители вида мегалодон вырастали до 45-55 метров в длину. К примеру, длина самых крупных из белых акул достигает только до 6 метров.