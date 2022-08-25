У США акула розірвала на частини дельфіна біля пляжу Південної Кароліни (фото)

На опублікованих знімках видно спотворену тушу дельфіна. Його горло повністю вирване, акула майже обезголовила дельфіна.

Лікар із США став мимовільним свідком кривавого полювання акули на дельфіна в штаті Південна Кароліна, згодом своїми фотографіями він поділився з користувачами Reddit.

"Дельфін, на якого напала акула у воді на глибині до пояса, спостерігав за тим, що відбувається, а потім хвилі просто викинули його на берег", — написав авто публікації.

[ + – ] Акула практично обезголовила тварину

На опублікованих знімках видно розірвану тушу дельфіна. Його горло повністю вирване, акула його майже обезголовила.

На тому місці, де раніше знаходилося черево дельфіна, видно два величезні сліди від укусів.

Автор публікації показав фото акули, яка наближалася, за кілька метрів від загиблого дельфіна. Її, ймовірно, привернула кров. Це не той хижак, який завдав смертельних травм дельфіну — акула надто невеликих розмірів намагалася поласувати падаллю.

[ + – ] Дельфін, який постраждав від великої акули

На думку читачів публікації, на дельфіна могла напасти бичача або тигрова акула.

Великих білих акул регулярно помічають у Південній Кароліні, вони викликають паніку серед відпочивальників на пляжах.

За оцінками одного з користувачів, слід від укусу цілком відповідає травмам, які завдають акули під час нападів.

Великі види акул найчастіше виявляються сильнішими за дельфінів. "Великі види акул, такі як тигрові або великі білі, не бояться дельфінів, і можуть безперешкодно полювати на них", — пояснив ще один користувач.

Нагадаємо, що мешканець Нью-Йорка поодинці впорався з тигровою акулою на пляжі. У нью-йоркському Фаєр-Айленді чоловік поодинці витяг морського хижака з океану. Однак користувачі були незадоволені знімками і відео, що з'явилися в мережі, оскільки це вид акули під охороною.

Раніше Фокус повідомляв, що в США виявили гігантські зуби вимерлої акули. Найбільші представники виду мегалодона виростали до 45-55 метрів завдовжки. Наприклад, довжина найбільших із білих акул досягає лише до 6 метрів.