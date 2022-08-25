В Риге снесли Памятник советской оккупации (видео)

Сейм Латвии разрешил снос монумента, что вызвало возмущения в РФ. Российские дипломаты назвали латвийских депутатов "вурдалаками", а СК завел уголовное дело.

Демонтаж памятника с официальным названием "освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" начался 23 августа. Видео падения монумента опубликовало РИА Новости.

Снос памятника в латвийском обществе обсуждался на протяжении нескольких лет, окончательное решение было принято в мае 2022 года. Демонтажу 79-метровой стелы предшествовали споры, разгоревшиеся после возложения у памятника цветов 9 мая. На следующий день цветы убрали с помощью бульдозера. Затем последовала стихийная акция с хоровым пением песен советских времен и демонстрацией пророссийской символики. У части латвийцев это вызвало возмущение.

Сейм Латвии разрешил снос монумента, на что бурно отреагировали в МИДе РФ. Российские дипломаты назвали назвали латвийских депутатов "вурдалаками", а следственный комитет РФ даже завел уголовное дело по факту сноса стелы.

Памятник советским солдатам в Риге

Этот монумент с 1985 года размещался в столичном парке Победы на левом берегу реки Даугавы. Неофициально также назывался Памятником победы и Памятником оккупации. В центре композиции — 79-метровая колонна с золотыми пятиконечными звездами, по бокам расположена фигура Матери-Родины и воинов-освободителей. Автором концепции был художник-архитектор Александр Бугаев.

Напомним, что после сноса памятника советскому танку Эстония подверглась масштабной хакерской атаке. По данным журналистов, ответственность за DDoS -атаки на госучреждения и частные компании страны взяла на себя хакерская группировка Killnet, возможно, связанная с российским правительством.

Ранее Фокус сообщал, что в Переяславе снесен памятник воссоединения Украины с Россией. Его демонтаж откладывали после масштабного российского вторжения из-возможных диверсий.