У Ризі знесли Пам'ятник радянській окупації (відео)

Сейм Латвії дозволив знесення пам'ятника, що викликало обурення у РФ. Російські дипломати назвали латвійських депутатів "вурдалаками", а СК порушив кримінальну справу.

Демонтаж пам'ятника з офіційною назвою "визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників" розпочався 23 серпня. Відео падіння монумента опублікувало "РИА Новости".

Знесення пам'ятника в латвійському суспільстві обговорювалося протягом кількох років, остаточне рішення прийняли у травні 2022 року. Демонтажу 79-метрової стели передували суперечки, що розгорілися після покладання біля пам'ятника квітів 9 травня. Наступного дня квіти забрали за допомогою бульдозера. Потім була стихійна акція з хоровим співом пісень радянських часів і демонстрацією проросійської символіки. У частини латвійців це викликало обурення.

Сейм Латвії дозволив знесення пам'ятника, на що бурхливо відреагували в МЗС РФ. Російські дипломати назвали латвійських депутатів "вурдалаками", а слідчий комітет РФ навіть завів кримінальну справу за фактом знесення стели.

Пам'ятник радянським солдатам у Ризі

Цей монумент із 1985 року розміщувався у столичному парку Перемоги на лівому березі річки Даугави. Неофіційно також називався Пам'ятником перемоги та Пам'ятником окупації. У центрі композиції — 79-метрова колона із золотими п'ятикутними зірками, з обох боків розташована постать Матері-Батьківщини та воїнів-визволителів. Автором концепції був художник-архітектор Олександр Бугаєв.

Нагадаємо, що після знесення пам'ятника радянському танку Естонія зазнала масштабної хакерської атаки. За даними журналістів, відповідальність за DDoS-атаки на держустанови та приватні компанії країни взяло на себе хакерське угруповання Killnet, можливо, пов'язане з російським урядом.

Раніше Фокус повідомляв, що у Переяславі знесено пам'ятник возз'єднання України з Росією. Його демонтаж відкладали після масштабного російського вторгнення через можливі диверсії.