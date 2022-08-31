На Дунае из-за жары "всплыли" немецкие корабли времен Второй мировой (фото, видео)

На разбитой матче корабля, который теперь появился из воды, когда-то развевался флаг со свастикой. На верхней палубе есть бак, в котором могло находиться топливо или взрывчатка.

Небывалая за последние десятилетия засуха в Европе наносит ущерб фермерским угодьям и нарушает систему судоходства на реках. Но вместе с тем из-за беспрецедентной жары обнаружились практически забытые элементы история Второй мировой войны. На обмелевшей реке Дунай в Сербии видны десятки остовов затонувших кораблей Третьего рейха. Об этом сообщает The Associated Press.

Посреди широкой реки, разделяющей Сербию и Румынию недалеко от порта Прахово на гальке виднеется ржавый корпус военного корвета, на его разбитой матче некогда реял флаг со свастикой. Можно рассмотреть и верхнюю палуба, где когда-то была капитанская рубка, и топливный бак, в котором могло находиться либо топливо, либо взрывчатка.

[ + – ] Затонувший немецкий военный корабль.

На некоторых кораблях, принадлежавших черноморскому немецкому флоту, все еще есть неразорвавшиеся боеприпасы. Эти корабли намеренно затопили во время отступления немцев из Румынии, чтобы они не достались советским войскам, которые шли следом.

[ + – ] На некоторых кораблях все еще остаются боеприпасы.

По данным историков, рядом с портом Прахово были затоплены около 200 немецких кораблей. Суть такого решения немцев состояла в том, чтобы замедлить наступление советских войск.

[ + – ] Немцы затопили около 200 своих кораблей, чтобы замедлить наступление советской армии. [ + – ] Немцы затопили около 200 своих кораблей, чтобы замедлить наступление советской армии. [ + – ] Немцы затопили около 200 своих кораблей, чтобы замедлить наступление советской армии. [ + – ] Немцы затопили около 200 своих кораблей, чтобы замедлить наступление советской армии.

Однако это не спасло Германию от капитуляции спустя несколько месяцев в мае 1945 года.

[ + – ] По данным историков, рядом с сербским портом Прахово, отступая, немцы затопили примерно 200 своих кораблей.

Причины засухи в Европе

Экстремальную жару в Европе исследователи связывают с глобальным потеплением и рядом других фактором. Из-за падения уровня воды транспортировка грузов на многих судоходных реках континента становится опасной, в том числе и на Дунае, второй крупнейшей реке в Европе, которая протекает через 10 стран.

Напомним, что у берегов Великобритании дайверы нашли корабль, затонувший в 1917 году. Эсминец "Джейкоб Джонс" времен Первой мировой всего за 8 минут ушел на дно — спаслись только 46 из 110 матросов.

Ранее Фокус сообщал, что в Британии в жару из-под воды показалась деревня-призрак, которая была затоплена в 50-х годах прошлого века.