На Дунаї через спеку "спливли" німецькі кораблі часів Другої світової (фото, відео)

На розбитій щоглі корабля, який тепер з'явився з води, колись майорів прапор зі свастикою. На верхній палубі є бак, у якому могло бути паливо чи вибухівка.

Небувала за останні десятиліття посуха в Європі завдає шкоди фермерським угіддям та порушує систему судноплавства на річках. Але разом із тим через безпрецедентну спеку виявилися практично забуті елементи історія Другої світової війни. На обмілілій річці Дунай у Сербії видно десятки кістяків затонулих кораблів Третього рейху. Про це повідомляє The Associated Press.

Серед широкої річки, що розділяє Сербію та Румунію неподалік порту Прахово на гальці видніється іржавий корпус військового корвета, на його розбитій щоглі колись майорів прапор зі свастикою. Можна розглянути і верхню палубу, де колись була капітанська рубка, і паливний бак, у якому могло бути або паливо, або вибухівка.

[ + – ] Затонулий німецький військовий корабель

На деяких кораблях, що належали чорноморському німецькому флоту, все ще є нерозірвані боєприпаси. Ці кораблі навмисно затопили під час відступу німців з Румунії, щоб вони не дісталися радянським військам, які йшли слідом.

[ + – ] На деяких кораблях досі залишаються боєприпаси

За даними істориків, поряд із портом Прахово затоплено близько 200 німецьких кораблів. Суть такого рішення німців полягала в тому, щоб уповільнити наступ радянських військ.

[ + – ] Німці затопили близько 200 своїх кораблів, щоб уповільнити настання радянської армії. [ + – ] Німці затопили близько 200 своїх кораблів, щоб уповільнити настання радянської армії. [ + – ] Німці затопили близько 200 своїх кораблів, щоб уповільнити настання радянської армії. [ + – ] Німці затопили близько 200 своїх кораблів, щоб уповільнити настання радянської армії.

Однак це не врятувало Німеччину від капітуляції за кілька місяців у травні 1945 року.

[ + – ] За даними істориків, поряд із сербським портом Прахово, відступаючи, німці затопили приблизно 200 своїх кораблів

Причини посухи у Європі

Екстремальну спеку в Європі дослідники пов'язують із глобальним потеплінням та низкою інших факторів. Через падіння рівня води транспортування вантажів на багатьох судноплавних річках континенту стає небезпечним, у тому числі й Дунаю, другою найбільшою річкою в Європі, яка протікає через 10 країн.

Нагадаємо, що біля берегів Великобританії дайвери знайшли корабель, який затонув у 1917 році. Есмінець "Джейкоб Джонс" часів Першої світової всього за 8 хвилин пішов на дно — врятувалися лише 46 зі 110 матросів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Британії в спеку з-під води показалося село-привид, затоплене в 50-х роках минулого століття.