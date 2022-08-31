Затонула за несколько часов до перемирия: опознана подлодка времен Второй мировой (фото)

Дайверы сделали первые высококачественные снимки подлодки на глубине 140 метров, подтвердившие, что это итальянская Velella. В 1943 году британская HMS Shakespeare выпустила по ней 4 торпеды.

Появились новые кадры затонувшей в 1943 году у берегов Неаполя итальянской подводной лодки Velella, которую торпедировала британская субмарина HMS Shakespeare всего лишь за несколько часов до объявления перемирия. Об этом сообщает The Mirror.

Ныряльщики сделали первые высококачественные снимки подлодки на глубине 140 метров, подтвердившие, что это именно Velella, затонувшая у берегов Неаполя.

Впервые ее обнаружили в 2003 году, новые снимки уже подтвердили представители итальянского института исследования флота.

[ + – ] Ныряльщики совершили 2 погружения на 140 метров. Фото: The Mirror

Один из дайверов, Андреа Бада, рассказал, что проводилось два погружения, под водой ныряльщики провели порядка пяти часов.

Что произошло с итальянской подлодкой?

Все 52 члена экипажа Velella погибли, попав в засаду, устроенную британцами 7 сентября 1943 года.

[ + – ] Фото: salernotoday | Итальянская подлодка Velella

За четыре для до этого события представители Италии на острове Сицилия подписали соглашение о прекращении боев. Однако мирные договоренности публично не анонсировали.

Сообщения о подписании договора, согласно которому итальянцам необходимо было сдаться, не успели дойти до подводников, в результате они попытались дать отпор коалиции британцев и американцев, что привело к редкому прямому столкновению субмарин. В итоге британская подлодка выпустила шесть торпед в сторону итальянцев, считается, что четыре попали в цель.

О перемирии было объявлено на следующий день, 8 сентября.

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