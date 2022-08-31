Затонув за кілька годин до перемир'я: впізнано підводний човен часів Другої світової (фото)

Дайвери зробили перші високоякісні знімки підводного човна на глибині 140 метрів, що підтвердили, що це італійський Velella. У 1943 році британська HMS Shakespeare випустила по ньому 4 торпеди.

З'явилися нові кадри затонулого в 1943 році біля берегів Неаполя італійського підводного човна Velella, який торпедувала британська субмарина HMS Shakespeare лише за кілька годин до оголошення перемир'я. Про це повідомляє The Mirror.

Нирці зробили перші високоякісні знімки підводного човна на глибині 140 метрів, що підтвердили, що це саме Velella, що затонув біля берегів Неаполя.

Вперше його виявили у 2003 році, нові знімки вже підтвердили представники італійського інституту дослідження флоту.

[ + – ] Нирці здійснили 2 занурення на 140 метрів. Фото: brit

Один з дайверів, Андреа Бада, розповів, що проводилося два занурення, під водою нирці провели близько п'яти годин.

Що сталося з італійським підводним човном?

Усі 52 члени екіпажу Velella загинули, потрапивши в засідку, влаштовану британцями 7 вересня 1943 року.

[ + – ] Фото: salernotoday | Італійський підводний човен Velella

За чотири години до цієї події представники Італії на острові Сицилія підписали угоду про припинення боїв. Проте мирні домовленості публічно не анонсували.

Повідомлення про підписання договору, згідно з яким італійцям необхідно було здатися, не встигли дійти до підводників, в результаті вони спробували дати відсіч коаліції британців та американців, що призвело до прямого зіткнення субмарин. У результаті британський підводний човен випустив шість торпед у бік італійців, вважається, що чотири потрапили в ціль.

Про перемир'я було оголошено наступного дня, 8 вересня.

Нагадаємо, що на Дунаї через спеку "спливли" німецькі військові кораблі часів Другої світової. Тепер біля порту в Сербії видно мачту, на якій колись майорів прапор зі свастикою. На борту деяких із 200 навмисне затоплених кораблів Третього рейху все ще є боєприпаси.

Раніше Фокус повідомляв, що в британському графстві Вест-Йоркшир з-під води з'явилося село-привид, яке було затоплене 70 років тому.