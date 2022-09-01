"Воздушная атака": самая быстрая акула в мире прыгнула в лодку и напугала рыбаков (видео)

На снятых кадрах видно, как крупная особь акулы-мако выпрыгивает высоко из воды и приземляется на палубе рыболовецкой шхуны. А рыбаки пытаются спастись бегством.

У побережья американского штата Массачусетс рыбаки поймали на крючок атлантическую короткоперую акулу-мако, которая считается самой быстрой в мире. Видеозапись инцидента выложена в Instagram.

На снятых кадрах видно, как крупная особь акулы выпрыгивает высоко из воды и приземляется на палубе рыболовецкой шхуны.

Очевидно, что в полете акула задела рыбака, который, судя по всему оказался в ловушке, потому что его удочка была соединена с защитным ремнем.

Еще один рыбак упал назад, а акула оказалась на его ноге, в конечном итоге ему удалось взобраться по лестнице и убежать.

В дальнейшем акула металась на палубе между сиденьями.

[ + – ] Рыбакам удалось снять редкие кадры акулы-мако.

Вирусное видео появилось в Instagram с подписью: "Уровень стресса на запредельном уровне. Мако пошел в воздушную атаку".

Один из комментаторов написал, что акулы-мако крайне нечасто запрыгивают в лодки, и что рыбакам удалось снять редкие кадры.

Сообщается, что люди на борту лодки не пострадали, судьба же акулы остается неизвестной.

[ + – ] Акула-мако запрыглуна на борт лодки.

Американское законодательство защищает этот вид морских животных, который относится к вымирающим видам на восточном побережье США. Согласно требованию, если акула-мако попадается на крючок, ее нужно выпускать обратно в воду.

[ + – ] Рыбаки спасаются от самой быстрой акулы.

Вместе с тем, акулу, которую рыбаки сняли на видео, было бы тяжело сдвинуть с места, не говоря уже о том, что это крайне опасно.

Короткоперые мако вырастают до 4 метров в длину, и набирают вес до полутонны. Их называют "морскими гепардами", поскольку они способны развивать скорость до 74 км/час.

[ + – ] На акул-мако охотятся ради супа.

У этого вида нет естественных хищников, но из-за деятельности браконьеров животные находятся на грани выживания. Их убивают ради плавников для супа.

Напомним, что на пляже в Хургаде заметили акулу — и дайверы бросились делать с ней фото.

Ранее Фокус сообщал, что в Нью-Йорке рыбак в одиночку вытащил тигровую песчаную акулу на берег, но затем ее отпустил, поскольку этот морской хищник тоже относится к охраняемым видам.