"Повітряна атака": найшвидша акула у світі стрибнула в човен і налякала рибалок (відео)

На знятих кадрах видно, як велика особина акули-мако вистрибує високо з води та приземляється на палубі рибальської шхуни. А рибалки намагаються врятуватися втечею.

Біля узбережжя американського штату Массачусетс рибалки спіймали на гачок атлантичну короткоперу акулу-мако, яка вважається найшвидшою у світі. Відеозапис інциденту викладено в Instagram.

На знятих кадрах видно, як велика особина акули вистрибує високо з води та приземляється на палубі рибальської шхуни.

Очевидно, що в польоті акула зачепила рибалку, який, судячи з усього, опинився в пастці, бо його вудка була з'єднана із захисним ременем.

Ще один рибалка впав назад, а акула опинилася на його нозі, зрештою йому вдалося піднятися сходами та втекти.

Надалі акула кидалася на палубі між сидіннями.

[ + – ] Рибалкам удалося зняти рідкісні кадри акули-мако

Вірусне відео з'явилося в Instagram із підписом: "Рівень стресу на позамежному рівні. Мако пішов у повітряну атаку".

Один із коментаторів написав, що акули-мако вкрай нечасто застрибують у човни і що рибалкам вдалося зняти рідкісні кадри.

Повідомляється, що люди на борту човна не постраждали, а доля акули залишається невідомою.

[ + – ] Акула-мако застрибнута на борт човна

Американське законодавство захищає цей вид морських тварин, який належить до видів, що вимирають, на східному узбережжі США. Відповідно до вимоги, якщо акула-мако потрапляє на гачок, її потрібно випускати назад у воду.

[ + – ] Рибалки рятуються від найшвидшої акули

Водночас акулу, яку рибалки зняли на відео, було б важко зрушити з місця, не кажучи вже про те, що це дуже небезпечно.

Короткопері мако виростають до 4 метрів завдовжки та набирають вагу до пів тонни. Їх називають "морськими гепардами", оскільки вони здатні розвивати швидкість до 74 км/год.

[ + – ] На акул-мако полюють заради супу

Цей вид не має природних хижаків, але через діяльність браконьєрів тварини перебувають на межі виживання. Їх убивають заради плавників для супу.

Нагадаємо, що на пляжі в Хургаді помітили акулу, і дайвери кинулися робити з нею фото.

Раніше Фокус повідомляв, що в Нью-Йорку рибалка наодинці витягнув тигрову піщану акулу на берег, але потім її відпустив, оскільки цей морський хижак теж належить до видів, що охороняються.