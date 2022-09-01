В Индии 6 родственников погибли, спасая любительниц селфи, упавших в воду (фото)

Женщины в индийском штате Чхаттисгарха решили сделать фото у водопада на пикнике, но оступились. Родственники попытались их вытащить, но утонули сами в глубоком водоеме.

В Индии в минувший уик-энд фото во время семейного путешествия к водопаду Рамада в штате Чхаттисгарха обернулось трагедией. Шесть родственников утонули, пытаясь спасти двух сестер, решивших сделать селфи возле водоема. Об этом сообщает The Mirror.

14-летняя Шраддха и 22-летняя Швета Сингх пытались сфотографироваться у красивого места, однако младшая потеряла равновесие и упала в воду.

Несколько других родственников поспешили на помощь и попытались вытащить незадачливых женщин.

Но, по словам свидетелей, уже через несколько мгновений всем родственникам пришлось бороться за свою собственную жизнь на большой глубине.

Только одной из женщин удалось выбраться на берег живой, сейчас 22-летняя Сулеха находится в больнице в критическом состоянии.

[ + – ] В популярном месте для пикников были установлены знаки, предупреждающие об опасности здешних вод.

Водолазы из Государственного агентства по оказанию помощи при стихийных бедствиях извлекли три тела в воскресенье, на следующий день достали еще трех погибших.

Представители властей сообщили, что тела направят на вскрытие, а затем передадут родственникам.

По данным полиции, в популярном месте для пикников были установлены знаки, предупреждающие о том, что здешние воды опасны для купания.

Полгода назад уже был похожий случай, когда погибли три мужчины из штата Мадхья-Прадеш.

Напомним, что самая быстрая акула в мире прыгнула в лодку и напугала рыбаков. На снятом видео крупная акула-мако выпрыгивает высоко из воды и приземляется на палубе лодки рыбаков, которые в панике разбегаются.

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