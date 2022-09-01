В Індії 6 родичів загинули, рятуючи любительок селфі, які впали у воду (фото)

Жінки в індійському штаті Чхаттісгарх вирішили зробити фото біля водоспаду на пікніку, але оступилися. Родичі спробували їх витягнути, але потонули самі в глибокій водоймі.

В Індії минулого вікенду фото під час сімейної подорожі до водоспаду Рамада в штаті Чхаттісгарх обернулося трагедією. Шестеро родичів потонули, намагаючись врятувати двох сестер, які вирішили зробити селфі біля водойми. Про це повідомляє The Mirror.

14-річна Шраддха та 22-річна Швета Сінгх намагалися сфотографуватися біля гарного місця, проте молодша втратила рівновагу та впала у воду.

Декілька інших родичів поспішили на допомогу та спробували витягнути жінок-невдах.

Але, за словами свідків, уже за кілька хвилин усім родичам довелося боротися за своє власне життя на великій глибині.

Лише одній із жінок вдалося вибратися на берег живою, зараз 22-річна Сулеха перебуває в лікарні у критичному стані.

[ + – ] У популярному місці для пікніків було встановлено знаки, які попереджають про небезпеку тутешніх вод

Водолази з Державного агентства з надання допомоги під час стихійного лиха витягли три тіла в неділю, наступного дня дістали ще трьох загиблих.

Представники влади повідомили, що тіла спрямують на розтин, а потім передадуть родичам.

За даними поліції, у популярному місці для пікніків було встановлено знаки, які попереджають про те, що тутешні води небезпечні для купання.

Пів року тому вже був схожий випадок, коли загинули троє чоловіків зі штату Мадх'я-Прадеш.

Нагадаємо, що найшвидша акула у світі стрибнула в човен і налякала рибалок. На знятому відео велика акула-мако вистрибує високо з води й приземляється на палубі човна рибалок, які в паніці розбігаються.

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