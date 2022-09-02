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Мир

Спас пустой холодильник: бразильский рыбак выжил после 11 дней в океане (видео)

Бразильский рыбак
Фото: Скриншот | Бразильский рыбак

44-летний Ромуальдо Маседо Родригес провел без еды и воды больше десяти дней в открытых водах. Мужчина не умел плавать, поэтому забрался в морозильную камеру в надежде, что она поплывет.

Рыбаку из Бразилии удалось выжить после 11 дней, которые он провел в водах Атлантики у побережья Гвианы на перевернутой морозильной камере. Об этом сообщает The Mirror.

44-летний Ромуальдо Маседо Родригес плыл на деревянной лодке длиной 7 метров, но в ее борту обнаружилась брешь, вода стала быстро затапливать лодку.

Выходец из Бразилии не умел плавать, и решил забраться в морозильную камеру в надежде, что она не утонет. На плавучем холодильнике в открытых водах он провел 11 дней, причем без воды или продуктов. В конечном итоге его заметил экипаж другой лодки уже у берегов Суринама, который граничит с Гвианой.

"Я думал, что на меня нападут акулы, — рассказал выживший рыбак в интервью местной прессе. — В открытом море много любопытной рыбы".

По его словам, он услышал шум лодки возле своей морозильной камеры, но поначалу эти люди подумали, что внутри никого нет.

"Они медленно приближались, а мое зрение ухудшилось, и тогда я крикнул: "Боже мой, лодка". Поднял руки и попросил о помощи", — вспоминал Ромуальдо, по словам которого, за 11 дней в море без еды и воды он похудел примерно на пять килограммов.

Ромуальдо Маседо Родригес, бразилия,
Ромуальдо Маседо Родригес

Холодильник, который спас ему жизнь, он назвал чудом, посланным свыше.

По информации местных СМИ, незадачливого рыбака нашли в 450 км от места, где затонула его лодка.

На опубликованных кадрах измученный мужчина падает на палубу рыболовецкой шхуны после того, как его морозильник подняли на борт. Он был крайне обезвожен и плохо ориентировался в пространстве.

Ему дали воды и накормили кашей, однако когда судно причалило к берегу, Ромуальдо арестовали полицейские из-за отсутствия проездных документов, после чего он 16 дней провел за решеткой в городе Парамарибо.

"Он был очень ослабевшим, исхудавшим, но в хорошем настроении. Солнечные ожоги на теле уже начали затягиваться", — сказал представитель полиции Луис Карлос Порто.

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