Спас пустой холодильник: бразильский рыбак выжил после 11 дней в океане (видео)

44-летний Ромуальдо Маседо Родригес провел без еды и воды больше десяти дней в открытых водах. Мужчина не умел плавать, поэтому забрался в морозильную камеру в надежде, что она поплывет.

Рыбаку из Бразилии удалось выжить после 11 дней, которые он провел в водах Атлантики у побережья Гвианы на перевернутой морозильной камере. Об этом сообщает The Mirror.

44-летний Ромуальдо Маседо Родригес плыл на деревянной лодке длиной 7 метров, но в ее борту обнаружилась брешь, вода стала быстро затапливать лодку.

Выходец из Бразилии не умел плавать, и решил забраться в морозильную камеру в надежде, что она не утонет. На плавучем холодильнике в открытых водах он провел 11 дней, причем без воды или продуктов. В конечном итоге его заметил экипаж другой лодки уже у берегов Суринама, который граничит с Гвианой.

"Я думал, что на меня нападут акулы, — рассказал выживший рыбак в интервью местной прессе. — В открытом море много любопытной рыбы".

По его словам, он услышал шум лодки возле своей морозильной камеры, но поначалу эти люди подумали, что внутри никого нет.

"Они медленно приближались, а мое зрение ухудшилось, и тогда я крикнул: "Боже мой, лодка". Поднял руки и попросил о помощи", — вспоминал Ромуальдо, по словам которого, за 11 дней в море без еды и воды он похудел примерно на пять килограммов.

[ + – ] Ромуальдо Маседо Родригес

Холодильник, который спас ему жизнь, он назвал чудом, посланным свыше.

По информации местных СМИ, незадачливого рыбака нашли в 450 км от места, где затонула его лодка.

На опубликованных кадрах измученный мужчина падает на палубу рыболовецкой шхуны после того, как его морозильник подняли на борт. Он был крайне обезвожен и плохо ориентировался в пространстве.

Ему дали воды и накормили кашей, однако когда судно причалило к берегу, Ромуальдо арестовали полицейские из-за отсутствия проездных документов, после чего он 16 дней провел за решеткой в городе Парамарибо.

"Он был очень ослабевшим, исхудавшим, но в хорошем настроении. Солнечные ожоги на теле уже начали затягиваться", — сказал представитель полиции Луис Карлос Порто.

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