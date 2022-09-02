Врятував порожній холодильник: бразильський рибалка вижив після 11 днів в океані (відео)

44-річний Ромуальдо Маседо Родрігес провів без їжі та води понад десять днів у відкритих водах. Чоловік не вмів плавати, тож заліз у морозильну камеру, сподіваючись, що вона попливе.

Рибалці з Бразилії вдалося вижити після 11 днів, які він провів у водах Атлантики біля узбережжя Гвіани на перевернутій морозильній камері. Про це повідомляє The Mirror.

44-річний Ромуальдо Маседо Родрігес плив на дерев'яному човні завдовжки 7 метрів, але в його борту виявився пролом, вода стала швидко затоплювати човен.

Виходець із Бразилії не вмів плавати, і вирішив залізти в морозильну камеру, сподіваючись, що вона не втопиться. На плавучому холодильнику у відкритих водах він провів 11 днів, причому без води чи продуктів. Зрештою, його помітив екіпаж іншого човна вже біля берегів Суринаму, який межує з Гвіаною.

"Я думав, що на мене нападуть акули, — розповів рибалка в інтерв'ю місцевій пресі. — У відкритому морі багато цікавої риби".

За його словами, він почув шум човна біля своєї морозильної камери, але ці люди спочатку подумали, що всередині нікого немає.

"Вони повільно наближалися, а мій зір погіршився, і тоді я крикнув: "Боже мій, човен". Підняв руки і попросив про допомогу", — згадував Ромуальдо, за словами якого, за 11 днів у морі без їжі та води він схуд приблизно на п'ять кілограмів.

[ + – ] Ромуальдо Маседо Родрігес

Холодильник, який врятував йому життя, назвав дивом, посланим згори.

За інформацією місцевих ЗМІ, рибалку-невдаху знайшли за 450 км від місця, де затонув його човен.

На опублікованих кадрах змучений чоловік падає на палубу риболовецької шхуни після того, як його морозильник підняли на борт. Він був вкрай зневоднений і погано орієнтувався у просторі.

Йому дали води та нагодували кашею, проте коли судно причалило до берега, Ромуальдо заарештували поліцейські через відсутність проїзних документів, після чого він 16 днів провів за ґратами у місті Парамарібо.

"Він був дуже ослаблим, схудлим, але в гарному настрої. Сонячні опіки на тілі вже почали затягуватися", — сказав представник поліції Луїс Карлос Порто.

Нагадаємо, що в Індії 6 людей загинули, рятуючи з води аматорок селфі. В індійському штаті Чхаттісгарха жінки вирішили зробити фото біля водоспаду, але оступилися та впали у воду. Родичі спробували допомогти їм, але потонули самі.

Раніше Фокус повідомляв, що найшвидша акула у світі застрибнула в човен і розлякала рибалок. На знятому відео велика особина акули-мако вистрибує з води та приземляється на палубі шхуни.