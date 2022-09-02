В Пакистане змеи искусали больше 100 человек во время наводнений (фото, видео)

Из-за наводнений змеи стали более тревожными, отсюда и риск нападений. Рептилии и ядовитые насекомые могут появляться в самых неожиданных местах, например заползать в дома.

Во время продолжающегося наводнения в Пакистане одна из местных жительниц трагически погибла после укуса ядовитой змеи. В общей сложности 134 человек обратились к врачам с жалобами на укусы змей. Об этом сообщает UrduPoint.

Сообщается, что змея укусила женщину в ее доме в районе Новшера (провинция Хайбер-Пахтунхва).

Из-за наводнения она не смогла своевременно получить медицинскую помощь и скончалась. Какая именно разновидность рептилии укусила женщину, неизвестно. Но Пакистане обитает немало ядовитых змей, таких как гадюки, кобры и крайты.

[ + – ] Пострадавшей от укуса змеи оказывают помощь.

Их укусы крайне опасны, в таком случае нужна срочная медпомощь, а без противоядия не обойтись. В ряде случаев яд настолько повреждает ткань тела, что пострадавшему требуется ампутация.

Во многих случаях выживание зависит от того, насколько быстро человек обращается за помощью.

Из-за дефицита противоядия во время наводнений в этом году были и другие смертельные случаи, некоторые жители страны стали инвалидами.

[ + – ] Последствия наводнений в Пакистане.

Департамент здравоохранения провинции Хайбер-Пахтунхва предупредил население о том, что воды могут смывать диких животных из их привычных мест обитания. Таким образом, змеи и опасные насекомые могут появляться в неожиданных местах.

Высказывается предположение, что из-за наводнений змеи стали более тревожными, чем обычно, то есть опасность нападений возросла.

В Пакистане ядовитые змеи встречаются в самых разных местах — будь то пустыни или леса.

Самые опасные змеи в Пакистане

Чаще всего жители южноазиатской страны страдают от укусов крайтов, кобр, цепочных (гадюки Расселла) и чешуйчатых гадюк.

[ + – ] Крайт

У всех этих разновидностей есть сильнодействующий яд, который может убить человека за несколько минут.

[ + – ] Гадюка Рассела

Напомним, что роскошный отель в Пакистане смыло водой из-за масштабных ливней. В этом году сезон муссонов в Пакистане начался раньше обычного. Из-за непрекращающихся дождей ущерб нанесен уже 170 тысячам домов, разрушены 150 мостов.

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