У Пакистані змії покусали понад 100 людей під час повеней (фото, відео)

Через повені змії стали тривожнішими, звідси й ризик нападів. Рептилії та отруйні комахи можуть з'являтися в найнесподіваніших місцях, наприклад, заповзати в будинки.

Під час повені в Пакистані одна з місцевих жительок трагічно загинула після укусу отруйної змії. Загалом 134 особи звернулися до лікарів зі скаргами на укуси змій. Про це повідомляє UrduPoint.

Повідомляється, що змія вкусила жінку в її будинку в районі Новшера (провінція Хайбер-Пахтунхва).

Через повінь вона не змогла вчасно отримати медичну допомогу та померла. Який саме різновид рептилії вкусив жінку, невідомо. Але в Пакистані мешкає чимало отруйних змій, таких як гадюки, кобри та крайти.

[ + – ] Як надають допомогу постраждалим від укусів змій

Їхні укуси вкрай небезпечні, в такому разі потрібна термінова медична допомога, а без протиотрути не обійтися. В кількох випадках отрута настільки пошкоджує тканину тіла, що постраждалому потрібна ампутація.

У багатьох випадках виживання залежить від того, як швидко людина звертається за допомогою.

Через дефіцит протиотрути під час повеней цього року були й інші смертельні випадки, деякі мешканці країни стали інвалідами.

[ + – ] Наслідки повеней у Пакистані

Департамент охорони здоров'я провінції Хайбер-Пахтунхва попередив населення про те, що води можуть змивати диких тварин із їхніх звичних місць проживання. Так, змії та небезпечні комахи можуть з'являтися у несподіваних місцях.

Висловлюється припущення, що через повені змії стали тривожнішими, ніж зазвичай, тобто небезпека нападів зросла.

У Пакистані отруйні змії зустрічаються в різних місцях — чи то в пустелі, чи в лісі.

Найнебезпечніші змії в Пакистані

Найчастіше жителі південноазіатської країни страждають від укусів крайтів, кобр, Дабойя Рассела (гадюки Расселла) та лускатих гадюк.

[ + – ] Крайт

У всіх цих різновидів є сильнодіюча отрута, яка може вбити людину за кілька хвилин.

[ + – ] Дабойя Рассела

Нагадаємо, що розкішний готель у Пакистані змило водою через масштабні зливи. Цього року сезон мусонів у Пакистані розпочався раніше, ніж звичайно. Через безперервні дощі збитки завдано вже 170 тисячам будинків, зруйновано 150 мостів.

Раніше Фокус повідомляв, що акула розірвала на частини дельфіна біля пляжу Південної Кароліни. На знімках видно спотворену тушу морської тварини з вирваним горлом — акула практично обезголовила свою жертву.