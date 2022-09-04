Бесстрашный британец взобрался на знаменитый лондонский небоскреб "Осколок"
21-летний Адам Локвуд уже получил запрет на посещение высотных зданий, но это его не остановило.
Известный свободный альпинист, британец Адам Локвуд, взобрался на знаменитый небоскреб The Shard (Осколок) в Лондоне. И опубликовал селфи, снятое на вершине небоскреба. Об этом пишет Daily Mail.
Хоть Адаму и запретили взбираться на небоскребы, после того он обнаженным повис на высоком строительном кране, он начал свое восхождение на "Осколок" в пять утра.
Прохожие вызвали экстренные службы, которые арестовали троих, в том числе и Адама, но уже после того, как он взобрался на небоскреб. И сделал снимок без футболки и босиком.
Территория вокруг небоскреба The Shard была оцеплена, а пассажиры поездов на близлежащей станции метро London Bridge были перенаправлены к другим выходам.
Свободный альпинист из Манчестера ранее взбирался на небоскребы и высотные сооружения по всему миру. Он свешивался со стропил 262-футового стадиона Сан-Сиро в Милане, подтягивался на конце балки высотой 1115 футов на электростанции в Хорватии и выдал себя за рабочего, чтобы взобраться на 1200-футовый кран в Дубае рядом с самым высоким зданием мира — Бурдж-Халифа.
Он не использует страховочный пояс, или прочие приспособления, полагаясь только на собственную силу.
Ранее суд запретил искателю острых ощущений взбираться на высокие здания, но он нарушил запрет и чудом избежал тюрьмы.
Решением суда ему запретили ездить на автобусах, трамваях и поездах снаружи, взбираться на здания и подъемные краны, а также входить на строительные площадки в Англии и Уэльсе.
Рассказывая о своем опыте, Адам Локвуд, признался, что ему просто нравится ощущение высоты. При этом у него "очищается сознание, но не учащается пульс и его посещает умиротворение".
"Мне нравится видеть все с высоты, мне нравится, когда мое тело висит на сотнях метров над землей и мне нравится проникать на закрытые территории. Я не думаю, что смогу отказаться от всего этого", — рассказывал Локвуд своим поклонникам.
В 2019 году "Осколок" покорил еще один любитель острых ощущений, Джордж Кинг-Томпсон. На это у него ушло 45 минут. Томпсона арестовали и приговорили к шести месяцам заключения в исправительном учреждении для молодых правонарушителей.
Напомним, высота небоскреба "Осколок" 310 метров, он шестой по высоте среди небоскребов Европы. Его открыли в 2012 году. В небоскребе 72 этажа офисов и квартир. Итальянский архитектор Ренцо Пиано называет свое творение "вертикальным городом". На последнем этаже "Осколка" расположены высочайшие в Великобритании смотровая площадка и галерея.