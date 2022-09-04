Безстрашний британець піднявся на знаменитий лондонський хмарочос "Уламок"

21-річний Адам Локвуд вже одержав заборону на відвідування висотних будівель, але це його не зупинило.

Відомий вільний альпініст, британець Адам Локвуд, виліз на знаменитий хмарочос The Shard (Осколок) у Лондоні. І опублікував селфі, зняте на вершині хмарочоса. Про це пише Daily Mail.

Хоча Адаму і заборонили підбиратися на хмарочоси, після того він оголеним повис на високому будівельному крані, він почав своє сходження на "Уламок" о п'ятій ранку.

[ + – ] Сходження Адама Локвуда на "Уламок"

Перехожі викликали екстрені служби, які заарештували трьох, зокрема й Адама, але вже після того, як він виліз на хмарочос. І зробив знімок без футболки та босоніж.

[ + – ] Адам Локвуд на вершині "Уламка" Фото: Facebook Adam Lockwood

Територію навколо хмарочоса The Shard було оточено, а пасажирів потягів на прилеглій станції метро London Bridge перенаправили до інших виходів.

Вільний альпініст із Манчестера раніше підіймався на хмарочоси та висотні споруди по всьому світу. Він звішувався зі 262-футового стадіону Сан-Сіро в Мілані, підтягувався на кінці балки заввишки 1115 футів на електростанції в Хорватії і видав себе за робітника, щоб піднятися на 1200-футовий кран у Дубаї поряд з найвищою будівлею світу.

[ + – ] Адам Локвуд біля хмарочоса Бурдж-Халіфа Фото: Facebook Adam Lockwood

Він не використовує страховий пояс, або інші пристрої, покладаючись тільки на власну силу.

Раніше суд заборонив шукачеві гострих відчуттів підійматися на високі будівлі, але він порушив заборону і дивом уникнув в'язниці.

[ + – ] Адам Локвуд на черговому хмарочосі Фото: Facebook Adam Lockwood

Рішенням суду йому заборонили їздити автобусами, трамваями та потягами зовні, підбиратися на будівлі та підйомні крани, а також входити на будівельні майданчики в Англії та Уельсі.

Розповідаючи про свій досвід, Адам Локвуд зізнався, що йому просто подобається відчуття висоти. Водночас в нього "очищується свідомість, але не частішає пульс і його відвідує умиротворення".

"Мені подобається бачити все з висоти, мені подобається, коли моє тіло висить на сотнях метрів над землею і мені подобається проникати на закриті території. Я не думаю, що зможу відмовитися від цього", — розповідав Локвуд своїм шанувальникам.

У 2019 році "Уламок" підкорив ще один аматор гострих відчуттів, Джордж Кінг-Томпсон. На це йому пішло 45 хвилин. Томпсона заарештували та засудили до шести місяців ув'язнення у виправній установі для молодих правопорушників.

Нагадаємо, висота хмарочоса "Уламок" 310 метрів, він шостий за висотою серед хмарочосів Європи. Його відкрили у 2012 році. У хмарочосі 72 поверхи офісів та квартир. Італійський архітектор Ренцо Піано називає свій витвір "вертикальним містом". На останньому поверсі "Уламка" розташовані найвищі у Великобританії оглядовий майданчик та галерея.