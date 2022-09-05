Из двенадцати умерли девять. В РФ вторые сутки не могут спасти альпинистов, застрявших на вулкане

Туристы начали штурмовать Ключевскую сопку еще в субботу, оказалось, что девять человек сорвались в пропасть

В России, на Камчатке вторые сутки не могут спасти туристов, которые отправились штурмовать знаменитый вулкан Ключевская сопка. Спасению мешает сильный ветер и плохая видимость. Из 12 туристов и гидов погибли девять. Об этом пишет Kommersant.

Туристы из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей начали подниматься на вулкан 30 августа.

В восхождении участвовала группа из новосибирского туристического клуба "Экстрим Тайм" в составе 12 человек. На восхождение с высоты 3,3 тыс. метров отправились девять из них, остальные остались в лагере у домика вулканологов.

[ + – ] Вид на Ключевскую сопку из поселка Ключи Фото: РИА Новости

Позже со спасателями связался гид и сообщил, что на высоте 4000 метров пять альпинистов сорвались вниз, еще двое получили травмы — среди них гид, который сломал ногу. Позже выяснилось, что погибли девять человек.

В Новосибирске был задержан руководитель турфирмы, организовавшей восхождение на вулкан, его обвиняют в некомпетентности.

Из-за сильного ветра спасти выживших на вертолете невозможно. Так что спасатели должны к ним подняться пешим маршрутом. Самостоятельно туристы спуститься с высоты 4100 метров не могут, так как ослаблены недостатком кислорода. У одного из пострадавших сломана нога.

Вертолету Ми-8 МЧС России со спасателями на борту только 5 сентября удалось приземлиться на склон вулкана. Он сел на отметке 1 663 метра. Это была уже четвертая попытка долететь до склонов вулкана.

[ + – ] Спасатели пытаются высадится на Ключевской сопке

"Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов вулкана", — говорится в сообщении.

Напомним, вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет примерно 4800 м над уровнем моря, а возраст — приблизительно 7000 лет. Ближайший населенный пункт от вулкана — поселок Ключи Усть-Камчатского района, расположенный в 30 км от подножия.