Із дванадцяти померло дев'ять. У РФ другу добу не можуть врятувати альпіністів, які застрягли на вулкані

Туристи почали штурмувати Ключевську сопку ще в суботу, виявилося, що дев'ятеро людей зірвалися в прірву.

У Росії на Камчатці другу добу не можуть врятувати туристів, які вирушили штурмувати знаменитий вулкан Ключевська сопка. Порятунку заважає сильний вітер і погана видимість. Із 12 туристів і гідів загинули дев'ятеро. Про це пише Kommersant.

Туристи з Алтайського, Приморського, Камчатського країв, Москви, Новосибірської та Володимирської областей почали підніматися на вулкан 30 серпня.

У сходженні брала участь група з новосибірського туристичного клубу "Екстрім Тайм" у складі 12 осіб. На сходження з висоти 3,3 тис. метрів вирушили дев'ятеро з них, решта залишилися в таборі біля будиночка вулканологів.

[ + – ] Вид на Ключевську сопку із селища Ключі Фото: РИА Новости

Пізніше з рятувальниками зв'язався гід і повідомив, що на висоті 4000 метрів п'ять альпіністів зірвалися вниз, ще двоє отримали травми — серед них гід, який зламав ногу. Пізніше з'ясувалося, що загинули дев'ятеро людей.

У Новосибірську затримали керівника турфірми, яка організувала сходження на вулкан, його звинувачують у некомпетентності.

Через сильний вітер врятувати тих, хто вижив, на гелікоптері неможливо. Тож рятувальники мають до них піднятися пішим маршрутом. Самостійно туристи спуститися з висоти 4100 метрів не можуть, оскільки ослаблені нестачею кисню. В одного з постраждалих зламана нога.

Вертольоту Мі-8 МНС Росії з рятувальниками на борту лише 5 вересня вдалося приземлитися на схил вулкана. Він сів на позначці 1663 метри. Це була вже четверта спроба долетіти до схилів вулкана.

[ + – ] Рятувальники намагаються висадитись на Ключевській сопці

"Висадити їх на більшій висоті не дозволив сильний вітер, а також попіл, який піднімається зі схилів вулкана", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вулкан Ключевська сопка — найвищий активний вулкан Євразії. Його висота становить приблизно 4800 м над рівнем моря, а вік — приблизно 7000 років. Найближчий населений пункт від вулкана — селище Ключі Усть-Камчатського району, розташоване за 30 км від підніжжя.