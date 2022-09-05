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Із дванадцяти померло дев'ять. У РФ другу добу не можуть врятувати альпіністів, які застрягли на вулкані

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Фото: РИА Новости | Альпіністи на Ключевській сопці

Туристи почали штурмувати Ключевську сопку ще в суботу, виявилося, що дев'ятеро людей зірвалися в прірву.

У Росії на Камчатці другу добу не можуть врятувати туристів, які вирушили штурмувати знаменитий вулкан Ключевська сопка. Порятунку заважає сильний вітер і погана видимість. Із 12 туристів і гідів загинули дев'ятеро. Про це пише Kommersant.

Туристи з Алтайського, Приморського, Камчатського країв, Москви, Новосибірської та Володимирської областей почали підніматися на вулкан 30 серпня.

У сходженні брала участь група з новосибірського туристичного клубу "Екстрім Тайм" у складі 12 осіб. На сходження з висоти 3,3 тис. метрів вирушили дев'ятеро з них, решта залишилися в таборі біля будиночка вулканологів.

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Вид на Ключевську сопку із селища Ключі
Фото: РИА Новости

Пізніше з рятувальниками зв'язався гід і повідомив, що на висоті 4000 метрів п'ять альпіністів зірвалися вниз, ще двоє отримали травми — серед них гід, який зламав ногу. Пізніше з'ясувалося, що загинули дев'ятеро людей.

У Новосибірську затримали керівника турфірми, яка організувала сходження на вулкан, його звинувачують у некомпетентності.

Через сильний вітер врятувати тих, хто вижив, на гелікоптері неможливо. Тож рятувальники мають до них піднятися пішим маршрутом. Самостійно туристи спуститися з висоти 4100 метрів не можуть, оскільки ослаблені нестачею кисню. В одного з постраждалих зламана нога.

Вертольоту Мі-8 МНС Росії з рятувальниками на борту лише 5 вересня вдалося приземлитися на схил вулкана. Він сів на позначці 1663 метри. Це була вже четверта спроба долетіти до схилів вулкана.

Рятувальники намагаються висадитись на Ключевській сопці

"Висадити їх на більшій висоті не дозволив сильний вітер, а також попіл, який піднімається зі схилів вулкана", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вулкан Ключевська сопка — найвищий активний вулкан Євразії. Його висота становить приблизно 4800 м над рівнем моря, а вік — приблизно 7000 років. Найближчий населений пункт від вулкана — селище Ключі Усть-Камчатського району, розташоване за 30 км від підніжжя.