Три диких слона прогулялись по больнице в Индии, один застрял в дверях (фото, видео)

Животным было определенно тесно в помещении. После того, как они прогулялись по больничным коридорам на глазах у потрясенных пациентов, одному из них пришлось выходить из здания задним ходом.

Шокированные очевидцы сняли на телефон трех слонов, которые бродили по коридорам госпиталя в военном городке штата Западная Бенгалия. Видео в скором времени стало вирусным. Об этом сообщает The Mirror.

Животным было определенно тесно в помещении, после того, как они прогулялись по больничным коридорам на глазах у потрясенных пациентов, один из них застрял в дверях и был вынужден выходить из здания задним ходом.

На снятых кадрах можно видеть, как слон некоторое время стоит в коридоре армейского госпиталя, судя по всему, животное удивилось происшествию не меньше сотрудников учреждения.

"Слоны в комнате… в военном городке Джалпайгури", — написал офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда в Twitter.

"Лабораторный осмотр высокопоставленного начальства", — написал один из пользователей. Другой же предположил, что, возможно, слоны пришли на медосмотр.

В последние годы в Индии участились столкновения со слонами …1500 человек погибли

Некоторые жители страны высказались в том духе, что произошедший инцидент — свидетельство серьезной проблемы.

"Думаю, подобное происходит тогда, когда вы занимаете их среду обитания и возводите на ней своих постройки. Это их земля, и они хотят ее вернуть", — высказался автор твита.

[ + – ] Слоны "возвращают" свои территории.

"После того, как мы вторглись на их территорию, все может произойти наоборот", — написал еще один пользователь.

[ + – ] Жители Индии убили 300 слонов в отместку за нападения.

В последние годы столкновения диких животных с людьми в Индии стали привычным явлением, причина тому — в сокращении естественной среды обитания. Зачастую подобные случаи чреваты травмами и повреждениями.

По словам зоозащитников, необходимо сохранять лесные территории и восстановить исчезнувшие миграционные коридоры.

По данным индийского правительства, за последние три года жертвами нападений слонов в стране стали 1500 человек, в отместку местные жители убили 300 слонов.

Напомним, что в Мьянме 33-летняя слониха родила уникального детеныша — редкого белого слона, считающегося священным у буддистов, коих в стране большинство.

Ранее Фокус сообщал, что слоненок едва не затоптал модель на фотосессии. По словам девушки, животному всего три месяца и он просто хотел поиграть.