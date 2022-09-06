Три дикі слони прогулялися лікарнею в Індії, один застряг у дверях (фото, відео)

Тваринам було безумовно тісно у приміщенні. Після того, як вони прогулялися лікарняними коридорами на очах у вражених пацієнтів, одному з них довелося виходити з будівлі заднім ходом.

Шоковані очевидці зняли на телефон трьох слонів, які бродили коридорами госпіталю у військовому містечку штату Західна Бенгалія. Відео незабаром стало вірусним. Про це повідомляє The Mirror.

Тваринам було безумовно тісно у приміщенні, після того, як вони прогулялися лікарняними коридорами на очах у вражених пацієнтів, один із них застряг у дверях і був змушений виходити з будівлі заднім ходом.

На знятих кадрах можна бачити, як слон деякий час стоїть у коридорі армійського госпіталю, зважаючи на все, тварина здивувалася події не менше співробітників установи.

"Слони в кімнаті… у військовому містечку Джалпайґурі", — написав офіцер Індійської лісової служби Сусанта Нанда у Twitter.

"Лабораторний огляд високопоставленого начальства", — написав один із користувачів. Інший припустив, що, можливо, слони прийшли на медогляд.

В останні роки в Індії почастішали зіткнення зі слонами …1500 людей загинули

Деякі жителі країни висловилися в тому дусі, що інцидент, що стався, — доказ серйозної проблеми.

"Думаю, таке відбувається тоді, коли ви займаєте їхнє середовище проживання і зводите на ньому свої споруди. Це їхня земля, і вони хочуть її повернути", — висловився автор твіту.

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"Після того, як ми вторглися на їхню територію, все може статися навпаки", — написав ще один користувач.

[ + – ] Мешканці Індії вбили 300 слонів на помсту за напади

В останні роки зіткнення диких тварин з людьми в Індії стали звичним явищем, причина тому — у скороченні природного довкілля. Найчастіше такі випадки загрожують травмами та пошкодженнями.

За словами зоозахисників, необхідно зберігати лісові території та відновити зниклі міграційні коридори.

За даними індійського уряду, за останні три роки жертвами нападів слонів у країні стали 1500 людей, на помсту місцеві жителі вбили 300 слонів.

Нагадаємо, що в М'янмі 33-річна слониха народила унікальне дитинча — рідкісного білого слона, яке вважається священним у буддистів, яких у країні більшість.

Раніше Фокус повідомляв, що слоненя ледь не затоптало модель на фотосесії. За словами дівчини, тварині всього три місяці і вона просто хотіла пограти.