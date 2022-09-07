В Индии женщина голыми руками защитила младенца от напавшего тигра (фото)

Инцидент продолжался несколько минут, женщине все же удалось сдерживать зверя. Хотя тигр настолько сильно вцепился когтями в ее живот и грудь, что проткнул легкие.

В районе индийского города Умария (штат Мадхья-Прадеш) местная жительница собственноручно отбивалась от нападения тигра, пытавшегося схватить ее годовалого сына. Об этом сообщает Hindustan Times.

Арчана Чоудхари отвела своего сына Равираджа в уборную рядом с их домом в деревне Рохания, где на ребенка и напало хищное животное, которое, предположительно, сбежало из национального парка Бандхавгарх.

Пока женщина ждала сына в поле, тигр подкрался сзади, набросился и схватил мальчика за голову. Животное пыталось утащить и перекусить ребенку шею. Мать же пыталась отбиваться руками и ногами. Инцидент продолжался несколько минут, и ей все же удалось сдерживать зверя до тех пор, пока на помощь не подоспели другие жители деревни. Они принялись бить тигра палками, и он ушел в лес.

[ + – ] Ребенок получил травмы головы в результате нападения хищного животного.

В итоге мать и ребенок получили серьезные травмы. Тигр вцепился когтями в живот и грудь женщины настолько сильно, что проткнул легкие. С травмами в области живота и головы пострадавших отвезли в медицинский центр города Манпура, в 30 километрах от деревни, где произошел этот случай.

[ + – ] Мужчина держит на руках пострадавшего ребенка.

Ранее Фокус сообщал, что зоозащитники назвали тревожным сигналом появление диких слонов в индийской больнице. Три крупных животных зашли в помещение и разгуливали по коридорам клиники в военном городке штата Западная Бенгалия. Один из них застрял в дверном проеме, после чего из помещения ему пришлось выходить задним ходом.

Напомним, что 6 родственников погибли, спасая любительниц селфи, упавших в воду в индийском штате Чхаттисгарха. Трагедия случилась на пикнике, когда две женщины попытались сделать фото на фоне водопада.