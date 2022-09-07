В Індії жінка голими руками відбилася від тигра, хижак напав на її немовля (фото, відео)
Інцидент тривав кілька хвилин, жінці все ж таки вдалося стримувати звіра. Хоча тигр настільки вчепився кігтями в її живіт і груди, що проткнув легені.
У районі індійського міста Умарія (штат Мадх'я-Прадеш) місцева мешканка власноруч відбивалася від нападу тигра, який намагався схопити її однорічного сина. Про це повідомляє Hindustan Times.
Арчана Чоудхарі відвела свого сина Равіраджа до вбиральні поруч із їхнім будинком у селі Роханія, де на дитину і напала хижа тварина, яка, ймовірно, втекла з національного парку Бандхавгарх.
Поки жінка чекала на сина в полі, тигр підкрався ззаду, накинувся і схопив хлопчика за голову. Тварина намагалася викрасти і перекусити дитині шию. Мати ж намагалася відбиватися руками та ногами. Інцидент тривав кілька хвилин, і їй все ж таки вдалося стримувати звіра доти, поки на допомогу не прийшли інші жителі села. Вони почали бити тигра палицями, і він пішов у ліс.
У результаті мати та дитина отримали серйозні травми. Тигр вчепився кігтями у живіт і груди жінки настільки сильно, що проткнув легені. Із травмами в області живота та голови постраждалих відвезли до медичного центру міста Манпура, за 30 кілометрів від села, де стався цей випадок.
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