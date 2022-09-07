Нашествие обезьян: в Индии стая из 100 животных столкнула мужчину с крыши

Местные жители бьют тревогу и требуют от правительства предпринять хоть что-нибудь. Начиная с лета, это уже третий смертельный случай нападения обезьян на людей, в июне больше 50 человек получили травмы.

В среду, 31 августа, в районе индийского города Будаун 52-летний фермер попытался убежать от напавшей на него стаи обезьян. Но трагически погиб после падения с крыши собственного дома. Об этом сообщает The Mirror.

Соседи сразу же доставили мужчину в больницу, но по приезде врачи констатировали смерть. По данным полиции, на следующий день семья жертвы нападения диких животных совершила церемонию кремации.

Родственники жертвы агрессивных приматов также рассказали о подробностях произошедшего, в частности, о том, что обезьяны практически ежедневно нападают на их дома.

"Правительство должно что-то с этим сделать. Стаи обезьян, в количестве около сотни, ежедневно нападают на наши дома и посевы", — заявил родственник погибшего мужчины.

Сообщается, что в последнее время нападения диких животных на людей стали в Индии привычным явлением. С июля это уже третий смертельный случай. В июне больше 50 местных жителей получили травмы в результате того, что стаи приматов нападали на людей в деревнях в районе Сварупнагар (Калькутта).

Напомним, что разъяренные обезьяны из мести сбросили с крыш 250 собак. Местные жители сообщили, что приматы затаскивают собак на крыши зданий или верхушки деревьев, а затем сбрасывают. Подобные случаи начали происходить после того, как стая бродячих собак растерзала детеныша обезьян.

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