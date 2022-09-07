Навала мавп: в Індії зграя зі 100 тварин зіштовхнула чоловіка з даху

Місцеві жителі б'ють на сполох і вимагають від уряду зробити хоч що-небудь. Починаючи з літа, це вже третій смертельний випадок нападу мавп на людей, у червні понад 50 людей отримали травми.

У середу, 31 серпня, в районі індійського міста Будаун 52-річний фермер спробував втекти від зграї мавп, що напала на нього. Але трагічно загинув після падіння з даху власного будинку. Про це повідомляє The Mirror.

Сусіди одразу ж доправили чоловіка до лікарні, але після приїзду лікарі констатували смерть. За даними поліції, наступного дня сім'я жертви нападу диких тварин здійснила церемонію кремації.

Родичі жертви агресивних приматів також розповіли про подробиці події, зокрема про те, що мавпи практично щодня нападають на їхні будинки.

"Уряд має щось із цим зробити. Зграї мавп, у кількості близько сотні, щодня нападають на наші доми та посіви", — заявив родич загиблого чоловіка.

Повідомляється, що останнім часом напади диких тварин на людей стали в Індії звичним явищем. З липня це вже третій смертельний випадок. У червні понад 50 місцевих жителів отримали травми через те, що зграї приматів нападали на людей у селах в районі Сварупнагар (Калькутта).

Нагадаємо, що розлючені мавпи з помсти скинули з дахів 250 собак. Місцеві жителі повідомили, що примати затягують собак на дахи будівель чи верхівки дерев, а потім скидають. Такі випадки почалися після того, як зграя бродячих собак роздерла дитинча мавп.

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