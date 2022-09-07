Жаловался на усталость и одышку: Путин уснул во время совещания (видео)

На опубликованном видео 69-летний глава Кремля борется со сном. Другие невыспавшиеся чиновники тоже пытались не заснуть, но удалось это не всем.

Во время недавнего совещания с правительственными чиновниками, которое проходило на острове Русский и было посвящено развитию туризма, президент РФ Владимир Путин позволил себе и коллегам немного вздремнуть. Об этом сообщает The Daily Mail.

На опубликованном видео 69-летний глава Кремля, судя по всему, борется со сном. Другие невыспавшиеся чиновники тоже отчаянно пытаются не заснуть, а кому-то это все же не удалось. Чтобы провести это заседание на Дальнем Востоке им пришлось проехать через семь часовых поясов.

После этого появились сообщения о том, что в ходе поездки на Дальний Восток во время масштабных военных учений "Восток-2022" Путин жаловался врачам на усталость и одышку.

Сообщается, что в случае если бы президент РФ не смог бы участвовать в совещании, наготове уже был его двойник. По данным журналистов, еще перед вылетом на Камчатку у российского президента обострилось заболевание почек, появилась отечность на лице и "мешки" под глазами. Не помог даже прием лекарств: явных улучшений не наблюдалось. На Камчатке Путин говорил медикам о быстрой утомляемости и затрудненном дыхании. Но тем не менее он решил проводить совещание.

Напомним, что хромота Путина на военных учениях "Восток-2022" вновь заставила общественность задуматься о здоровье президента РФ.

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