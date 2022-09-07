Скаржився на втому та задишку: Путін заснув під час наради (відео)

На опублікованому відео 69-річний голова Кремля бореться зі сном. Інші чиновники, що не виспалися, теж намагалися не заснути, але вдалося це не всім.

Під час нещодавньої наради з урядовцями, яка проходила на острові Руський і була присвячена розвитку туризму, президент РФ Володимир Путін дозволив собі та колегам трохи подрімати. Про це повідомляє The Daily Mail.

На опублікованому відео 69-річний голова Кремля, зважаючи на все, бореться зі сном. Інші чиновники, що не виспалися, теж відчайдушно намагаються не заснути, а комусь це все ж таки не вдалося. Щоб провести це засідання на Далекому Сході, їм довелося проїхати через сім часових поясів.

Після цього з'явилися повідомлення про те, що під час поїздки на Далекий Схід під час масштабних військових навчань "Схід-2022" Путін скаржився лікарям на втому та задишку.

Повідомляється, що якби президент РФ не зміг би брати участь у нараді, напоготові вже був його двійник. За даними журналістів, ще перед вильотом на Камчатку у російського президента загострилося захворювання нирок, з'явилася набряклість на обличчі та "мішки" під очима. Не допоміг навіть прийом ліків: явних покращень не спостерігалося. На Камчатці Путін говорив медикам про швидку стомлюваність і утруднене дихання. Проте він вирішив проводити нараду.

Нагадаємо, що кульгавість Путіна на військових навчаннях "Схід-2022" знову змусила громадськість задуматися про здоров'я президента РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами бійця іноземного легіону, Україна "метр за метром" відвойовує Херсонську область. 48-річний британець Марк Аєрс сказав, що для масштабного бліцкригу не вистачає артилерії та бронетехніки, тому потрібен умілий підхід та мінімізація втрат.