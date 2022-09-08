В Канаде морской лев прыгнул в лодку рыбака, спасаясь от китов-убийц (фото, видео)
Калифорнийский морской лев заметил косаток и запаниковал. Это был довольно крупный самец весом 300-350 кг. Если бы он в конечном итоге оказался в лодке, кто-то бы серьезно пострадал — либо от его массы, либо от зубов.
У побережья канадского острова Ванкувер испуганный морской лев попытался запрыгнуть на небольшую рыболовную лодку, чтобы спастись от косаток, которые на него охотились. Об этом сообщает СTV News.
Лев выпрыгнул из воды и едва не перевернул судно, которое проплывало в заливе Педдер. По данным компании Prince of Whales, которая ведет наблюдение за китами, за несколько минут до происшествия здесь видели косаток.
В арсенале хищников имеются различные тактики охоты, ученым приходилось наблюдать за тем, как они играют со своей жертвой, бросая ее друг другу перед тем, как съесть.
Оператор компании Prince of Whales Марк Молесон, снявший ролик, сказал, что пытался предупредить об опасности людей, которые сидели в небольшой лодке. По его словам, морской лев заметил косаток и запаниковал.
"Он сделал прыжок и приземлился на борт, затем последовал еще один, лодка накренилась, и я решил, что они перевернулись, но затем равновесие восстановилось", — пояснил он в интервью журналистам. Оператор проследил за тем, все ли в порядке у людей, которые находились в лодке. По его словам, морской лев был достаточно крупным.
"Это был большой калифорнийский морской лев, крупный самец весом примерно 300-350 кг… Если бы он оказался в лодке, кто-то бы серьезно пострадал — либо от его массы, либо от зубов", — пояснил он.
Ванкувер привыкает к новой реальности
Моллесон считает, что это проишествие должно служить предупреждением лодочникам в Британской Колумбии, поскольку популяция косаток в этом регионе в последние годы значительно выросла, и они ведут себя активнее. В прошлом году здесь наблюдалось рекордная численность этих китов. Их добыча — морские львы и тюлени — здесь изобилует в местных водах. В провинции насчитывается около пяти разных видов морских львов и тюленей.
Рыбаки, по видимому, и не подозревали об опасности, оказались не в то время не в том месте, объяснил Джаред Тоуэрс, исследователь из государственного ведомства Канады по вопросам рыболовства и океанов.
Появление большой популяции косаток в здешних водах он назвал новой реальностью Ванкувера.
Ранее Фокус сообщал, что самая быстрая акула запрыгнула в лодку и напугала рыбаков. Акул-мако называют "морскими гепардами". Авторы снятого ролика подписали свой пост: "Акула во время воздушной атаки".
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