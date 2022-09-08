В Канаде морской лев прыгнул в лодку рыбака, спасаясь от китов-убийц (фото, видео)

Калифорнийский морской лев заметил косаток и запаниковал. Это был довольно крупный самец весом 300-350 кг. Если бы он в конечном итоге оказался в лодке, кто-то бы серьезно пострадал — либо от его массы, либо от зубов.

У побережья канадского острова Ванкувер испуганный морской лев попытался запрыгнуть на небольшую рыболовную лодку, чтобы спастись от косаток, которые на него охотились. Об этом сообщает СTV News.

Лев выпрыгнул из воды и едва не перевернул судно, которое проплывало в заливе Педдер. По данным компании Prince of Whales, которая ведет наблюдение за китами, за несколько минут до происшествия здесь видели косаток.

[ + – ] Тюлени и морские львы составляют основной рацион косаток.

В арсенале хищников имеются различные тактики охоты, ученым приходилось наблюдать за тем, как они играют со своей жертвой, бросая ее друг другу перед тем, как съесть.

[ + – ] Большой калифорнийский морской лев весом 300-350 кг.

Оператор компании Prince of Whales Марк Молесон, снявший ролик, сказал, что пытался предупредить об опасности людей, которые сидели в небольшой лодке. По его словам, морской лев заметил косаток и запаниковал.

"Он сделал прыжок и приземлился на борт, затем последовал еще один, лодка накренилась, и я решил, что они перевернулись, но затем равновесие восстановилось", — пояснил он в интервью журналистам. Оператор проследил за тем, все ли в порядке у людей, которые находились в лодке. По его словам, морской лев был достаточно крупным.

"Это был большой калифорнийский морской лев, крупный самец весом примерно 300-350 кг… Если бы он оказался в лодке, кто-то бы серьезно пострадал — либо от его массы, либо от зубов", — пояснил он.

Ванкувер привыкает к новой реальности

Моллесон считает, что это проишествие должно служить предупреждением лодочникам в Британской Колумбии, поскольку популяция косаток в этом регионе в последние годы значительно выросла, и они ведут себя активнее. В прошлом году здесь наблюдалось рекордная численность этих китов. Их добыча — морские львы и тюлени — здесь изобилует в местных водах. В провинции насчитывается около пяти разных видов морских львов и тюленей.

Рыбаки, по видимому, и не подозревали об опасности, оказались не в то время не в том месте, объяснил Джаред Тоуэрс, исследователь из государственного ведомства Канады по вопросам рыболовства и океанов.

Появление большой популяции косаток в здешних водах он назвал новой реальностью Ванкувера.

Ранее Фокус сообщал, что самая быстрая акула запрыгнула в лодку и напугала рыбаков. Акул-мако называют "морскими гепардами". Авторы снятого ролика подписали свой пост: "Акула во время воздушной атаки".

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