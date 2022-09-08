У Канаді морський лев стрибнув у човен рибалки, рятуючись від китів-убивць (фото, відео)

Каліфорнійський морський лев помітив косаток і запанікував. То був досить великий самець вагою 300-350 кг. Якби він зрештою опинився в човні, хтось серйозно постраждав — або від його маси, або від зубів.

Біля узбережжя канадського острова Ванкувер зляканий морський лев спробував застрибнути на невеликий рибальський човен, щоб урятуватися від косаток, які на нього полювали. Про це повідомляє СTV News.

Лев вистрибнув із води і ледве не перевернув судно, що пропливало в затоці Педдер. За даними компанії Prince of Whales, яка веде спостереження за китами, за кілька хвилин до події бачили косаток.

[ + – ] Тюлені та морські леви є основним раціоном косаток

В арсеналі хижаків є різні тактики полювання, вченим доводилося спостерігати за тим, як вони грають зі своєю жертвою, кидаючи її одне одному перед тим, як з'їсти.

[ + – ] Великий каліфорнійський морський лев вагою 300-350 кг

Оператор компанії Prince of Whales Марк Моллесон, який зняв ролик, сказав, що намагався попередити про небезпеку людей, які сиділи у невеликому човні. За його словами, морський лев помітив косаток і запанікував.

"Він зробив стрибок і приземлився на борт, потім був ще один, човен нахилився, і я вирішив, що вони перекинулися, але потім рівновага відновилася", — пояснив він в інтерв'ю журналістам. Оператор простежив, чи все гаразд у людей, які перебували в човні. За його словами, морський лев був досить великим.

"Це був великий каліфорнійський морський лев, великий самець вагою приблизно 300-350 кг… Якби він опинився в човні, хтось би серйозно постраждав — або від його маси, або від зубів", — пояснив він.

Ванкувер звикає до нової реальності

Моллесон вважає, що ця подія має бути попередженням човнярам у Британській Колумбії, оскільки популяція косаток у цьому регіоні останніми роками значно зросла, і вони поводяться активніше. Минулого року тут спостерігалася рекордна кількість цих китів. Їхня здобич — морські леви та тюлені — рясніє в місцевих водах. У провінції налічується близько п'яти різних видів морських левів та тюленів.

Рибалки, мабуть, і не підозрювали про небезпеку, опинилися не в той час не в тому місці, пояснив Джаред Товерс, дослідник з державного відомства Канади з питань рибальства та океанів.

Появу великої популяції косаток у тутешніх водах він назвав новою дійсністю Ванкувера.

Раніше Фокус повідомляв, що найшвидша акула застрибнула в човен і налякала рибалок. Акул-мако називають "морськими гепардами". Автори знятого ролика підписали свій пост: "Акула під час повітряної атаки".

Нагадаємо, що жителі Індії щодня стикаються з навалою мавп, які нападають на людей та їхні посіви. Під час атаки на місцевого жителя зграя зі 100 диких мавп зіштовхнула чоловіка з даху.