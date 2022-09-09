В Калифорнии рыбак перепутал большую белую акулу с подводной лодкой (видео)

Блогер снял крупного хищника в его естественной среде. При этом он старался двигаться медленно, поскольку быстрое перемещение могло бы заинтересовать акулу — она бы восприняла лодку как добычу.

У побережья Калифорнии заядлый рыболов Илан Туссие снял на видео свою встречу с крупной белой акулой, которую поначалу он принял за огромную серую подлодку. Морской хищник принялся кружить вокруг его рыболовного каяка. Видео запись происшествия опубликована на YouTube-канале Fisherman's Chronicles.

[ + – ] Подводная съемка большой белой акулы с близкого ракурса.

Рыбака-блогера охватил ужас при встрече с акулой, но ему все же удалось снять крупного хищника в его естественной среде. По мнению мужчины, акула была примерно той же длины и ширины, что его лодка.

[ + – ] Блогер снял большую белую акулу с близкого расстояния.

"Я понимал, что она могла легко перевернуть мой каяк, если бы захотела, я боялся за свою жизнь. Вместе с тем, отдавал себе отчет в том, что ничего не могу сделать, и просто получал удовольствие от плавания", — рассказал он впоследствии в интервью журналистам, добавив, что, если бы попытался уплыть, акулу могло бы заинтересовать быстрое перемещение. Она бы посчитала лодку своей добычей. В конечном итоге акула уплыла.

Встречу с акулой автор сюжета назвал одним из самых невероятных событий за всю рыболовную практику.

[ + – ] Блогер поначалу подумал, что перед ним серая субмарина, — настолько крупным был хищник.

Большие белые акул часто встречаются у берегов штата Калифорния, особенно в теплые летние месяцы.

После участившихся нападений акул в последние месяцы местные власти предупредили отдыхающих о том, что нужно сохранять бдительность во время нахождения в воде.

Напомним, что, спасаясь от китов-убийц у побережья Ванкувера, морской лев прыгнул на лодку рыбаков. Довольно крупный самец калифорнийского морского льва весом 300-350 кг заметил косаток и запаниковал.

Ранее Фокус сообщал, что самая быстрая акула в мире запрыгнула на палубу рыболовов лодки и напугала людей. На снятом видео крупная особь акулы-мако выпрыгивает высоко над водой и приземляется на палубе лодки, а испуганные рыбаки бросаются наутек.