У Каліфорнії рибалка переплутав велику білу акулу з підводним човном (відео)

Блогер зняв великого хижака в його природному середовищі. При цьому він намагався рухатися повільно, оскільки швидке переміщення могло б зацікавити акулу — вона сприйняла б човен як здобич.

Біля узбережжя Каліфорнії затятий рибалка Ілан Тусії зняв на відео свою зустріч із великою білою акулою, яку спочатку він прийняв за величезний сірий підводний човен. Морський хижак почав кружляти навколо його рибальського каяка. Відео запис події опубліковано на YouTube-каналі Fisherman's Chronicles.

[ + – ] Підводна зйомка великої білої акули з близького ракурсу

Рибалка-блогера охопив жах при зустрічі з акулою, але йому все ж таки вдалося зняти великого хижака в його природному середовищі. На думку чоловіка, акула була приблизно тієї ж довжини та ширини, що його човен.

[ + – ] Блогер зняв велику білу акулу зблизька

"Я розумів, що вона могла легко перевернути мій каяк, якби захотіла, я боявся за своє життя. Разом цз тим, усвідомлював те, що нічого не можу зробити, і просто отримував задоволення від плавання", — розповів він згодом в інтерв'ю журналістам, додавши, що якби спробував пливти, акулу могло б зацікавити швидке переміщення. Вона б вирішила, що човен — її здобич. Зрештою, акула поплила геть.

Зустріч із акулою автор сюжету назвав однією з найнеймовірніших подій за всю рибальську практику.

[ + – ] Блогер спочатку подумав, що перед ним сіра субмарина, настільки великим був хижак

Великі білі акули часто зустрічаються біля берегів штату Каліфорнія, особливо в теплі літні місяці.

Після нападів акул в останні місяці місцева влада попередила відпочивальників про те, що потрібно зберігати пильність під час перебування у воді.

Нагадаємо, що, рятуючись від китів-вбивць біля узбережжя Ванкувера, морський лев стрибнув на човен рибалок. Досить великий самець каліфорнійського морського лева вагою 300-350 кг помітив косаток і запанікував.

Раніше Фокус повідомляв, що найшвидша акула у світі застрибнула на палубу рибалок човна та налякала людей. На знятому відео велика особина акули-мако вистрибує високо над водою та приземляється на палубі човна, а злякані рибалки кидаються навтьоки.