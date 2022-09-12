"Вас очень не хватает": принц Гарри впервые высказался о смерти своей бабушки

Герцог Сассекский сравнил покойную Елизавету ІІ с путеводной звездой и выразил надежду, что в загробном мире она воссоединилась со своим мужем Филиппом.

Принц Гарри впервые после смерти королевы Елизаветы ІІ нарушил молчание и прокомментировал смерть соей бабушки-монарха. Заявление появилось на официальном сайте благотворительной организации Archewell, которой руководит принц Гарри вместе с женой Меган Маркл.

"Бабушка, хотя нам очень грустно расставаться с тобой навсегда, я бесконечно благодарен за все наши первые встречи — от моих самых ранних детских воспоминаний с тобой и до того момента, когда ты встретилась с моей любимой женой и обняла любимых правнуков", — говорится в заявлении герцога Сассекского.

Принц Гарри также сказал, что очень дорожит каждым моментом, проведенным вместе с Елизаветой II при ее жизни. Также он признался, что ему, как и практически всем британцам, уже нехватает присутствия королевы.

Он также выразил радость из-за того, что его любимая бабушка Елизавета II воссоединилась на небесах со своим мужем принцем Филиппом, который ушел из жизни годом ранее.

На официальном сайте герцог Сассекский также назвал покойную королеву "путеводной звездой", которой восхищался весь мир.

Напомним, гроб с телом королеве Великобритании Елизаветы ІІ привезли из Балморала, где она умерла, в Эдинбург. Королевский гроб задрапировали Королевским штандартом и украсили венком из белых цветов: роз, фрезий, хризантем, розмарина и белого вереска.

Фокус также писал о том, что в Киеве хотят поставить памятник умершей королеве Великобритании Елизавете II. Монархиня может заменить советского комдива Николая Щорса, памятник которому с 1954 года стоит неподалеку железнодорожного вокзала в столице.