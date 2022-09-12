"Вас дуже не вистачає": принц Гаррі вперше висловився про смерть своєї бабусі

Герцог Сассекський порівняв покійну Єлизавету ІІ з дороговказом і висловив сподівання, що у потойбічному світі вона возз'єдналася зі своїм чоловіком Філіпом.

Принц Гаррі вперше після смерті королеви Єлизавети ІІ порушив мовчання та прокоментував смерть своєї бабусі-монарха. Заява з'явилася на офіційному сайті благодійної організації Archewell, якою керує принц Гаррі разом із дружиною Меган Маркл.

"Бабусю, хоча нам дуже сумно розлучатися з тобою назавжди, я нескінченно вдячний за всі наші перші зустрічі — від моїх ранніх дитячих спогадів з тобою і до того моменту, коли ти зустрілася з моєю коханою дружиною і обійняла улюблених правнуків", — йдеться в заяві герцога Сассекського.

Принц Гаррі також сказав, що дуже цінує кожен момент, проведений разом з Єлизаветою II за її життя. Також він зізнався, що йому, як і практично всім британцям, не вистачає присутності королеви.

Він також висловив радість через те, що його улюблена бабуся Єлизавета II возз'єдналася на небесах зі своїм чоловіком принцом Філіпом, який пішов із життя роком раніше.

На офіційному сайті герцог Сассекський також назвав покійну королеву "путівниковою зіркою", якою захоплювався весь світ.

Нагадаємо, труну з тілом королеві Великобританії Єлизавети ІІ привезли з Балморалу, де вона померла, до Единбургу. Королівську труну задрапірували Королівським штандартом і прикрасили вінком із білих квітів: троянд, фрезій, хризантем, розмарину та білого вересу.

Фокус також писав про те, що у Києві хочуть поставити пам'ятник померлій королеві Великобританії Єлизаветі II. Монархиня може замінити радянського комдива Миколу Щорса, пам'ятник якому з 1954 року стоїть неподалік залізничного вокзалу у столиці.