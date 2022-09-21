Леннон, Кобейн и принцесса Диана: искусственный интеллект "воскресил" умерших звезд прошлых лет

На снимках турецкого фотографа актеры, музыканты и другие знаменитости выглядят будто дожили до сегодняшних дней. Реалистичный эффект достигается за счет системы на основе ИИ. "Состарившиеся" изображения Хита Леджер, Элвиса Плесли и Фредди Меркьюри не отличить от реальных фотографий.

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Турецкий фотограф Альпер Есилтас создал портреты для проекта под названием "Будто ничего не случилось". С помощь программного обеспечения на основе искусственного интеллекта и фоторедакторов он сделал фотографии знаменитостей прошлых лет. Свои фото он опубликовал в Instagram.

Большинство из селебрити прошлых лет, которых "воскресил" турецкий фотограф, ушли из жизни в молодом возрасте и часто при трагических обстоятельствах.

Фронтмена Nirvana Курта Кобейна 5 апреля 1994 года нашли мертвым в его доме в Сиэтле в возрасте 27 лет.

[ + – ] Курт Кобейн

Джон Леннон из "Битлз" был застрелен в Нью-Йорке 8 декабря 1980 года в возрасте 40 лет.

[ + – ] Джон Леннон

Пугающе реалистичное изображение принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе в возрасте 36 лет, пытаясь улизнуть от навязчивых папарацци в Париже 31 августа 1997 года.

[ + – ] Принцесса Диана

Джими Хендрикс умер в 27 лет от передозировки наркотиков 18 сентября 1970 года.

[ + – ] Джими Хендрикс

Актер Хит Леджер умер от случайной передозировки 22 января 2008 года, ему было 28 лет.

[ + – ] Актер Хит Леджер

Рэп-исполнитель Тупак Шакур погиб от огнестрельных ранений в 25-летнем возрасте 31 сентября 1996-го.

[ + – ] Тупак Шакур

Майкл Джексон, который в 80-х годах неоднократно менял свою внешность, умер от острой интоксикации бензодиазепина и пропофола в Лос Анджелесе 25 июня 2009 года. Ему было 50 лет.

[ + – ] Майкл Джексон

Элвис Пресли, страдавший проблемами с сердцем и диабетом, умер 16 августа 1977-го, в возрасте 42-х.

[ + – ] Элвис Пресли

Дженис Джоплин присоединилась к "клубу 27-и" 4 октября 1970 года, причиной смерти была передозировка героином.

[ + – ] Дженис Джоплин

24 ноября 1991 года Фредди Меркьюри умер в 45-летнем возрасте в своем лондонском доме, причиной смерти стала бронхиальная пневмония, вызванная вирусом иммунодефицита.

[ + – ] Фредди Меркьюри

"Я начал экспериментировать с технологиями, смотрел, что мог бы сделать <…> Хотел вновь увидеть некоторых людей, которых мне не хватало. Так возник этот проект", — пояснил фотограф.

Он говорит, что самое сложное — это сделать так, чтобы фотографии казались реалистичными.

"Больше всего мне нравится то, что эти изображения выглядят будто сделаны фотографом", — сказал он.

Напомним, что искусственный интеллект показал, какой будет Россия будущего. Нейросеть выдала изображения такому запросу.По большей части это образы залитой кровью толпы, купола церквей в дыму дыма, с повсеместными людьми в серой одежде сотрудников НКВД.

Система DALL-E 2 сгенерировала последние селфи на Земле. Отчетливые изображения создаются по описаниям пользователей. Из случайных точек со временем выстраивается реалистичный образ.