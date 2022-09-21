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Мир

Леннон, Кобейн и принцесса Диана: искусственный интеллект "воскресил" умерших звезд прошлых лет

Принцесса Диана, Принцесса Диана в старости,
Фото: instagram | Принцесса Диана

На снимках турецкого фотографа актеры, музыканты и другие знаменитости выглядят будто дожили до сегодняшних дней. Реалистичный эффект достигается за счет системы на основе ИИ. "Состарившиеся" изображения Хита Леджер, Элвиса Плесли и Фредди Меркьюри не отличить от реальных фотографий.

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Турецкий фотограф Альпер Есилтас создал портреты для проекта под названием "Будто ничего не случилось". С помощь программного обеспечения на основе искусственного интеллекта и фоторедакторов он сделал фотографии знаменитостей прошлых лет. Свои фото он опубликовал в Instagram.

Большинство из селебрити прошлых лет, которых "воскресил" турецкий фотограф, ушли из жизни в молодом возрасте и часто при трагических обстоятельствах.

Фронтмена Nirvana Курта Кобейна 5 апреля 1994 года нашли мертвым в его доме в Сиэтле в возрасте 27 лет.

Курт Кобейн в старости, Курт Кобейн, каким бы Курт Кобейн был в старости Fullscreen
Курт Кобейн

Джон Леннон из "Битлз" был застрелен в Нью-Йорке 8 декабря 1980 года в возрасте 40 лет.

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Джон Леннон

Пугающе реалистичное изображение принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе в возрасте 36 лет, пытаясь улизнуть от навязчивых папарацци в Париже 31 августа 1997 года.

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Принцесса Диана

Джими Хендрикс умер в 27 лет от передозировки наркотиков 18 сентября 1970 года.

Джими Хендрикс, Джими Хендрикс в старости, каким бы был в старости Джими Хендрикс Fullscreen
Джими Хендрикс

Актер Хит Леджер умер от случайной передозировки 22 января 2008 года, ему было 28 лет.

Хит Леджер, каким бы был сейчас Хит Леджер, Хит Леджер фото Fullscreen
Актер Хит Леджер

Рэп-исполнитель Тупак Шакур погиб от огнестрельных ранений в 25-летнем возрасте 31 сентября 1996-го.

Тупак Шакур, тупак в старости , Fullscreen
Тупак Шакур

Майкл Джексон, который в 80-х годах неоднократно менял свою внешность, умер от острой интоксикации бензодиазепина и пропофола в Лос Анджелесе 25 июня 2009 года. Ему было 50 лет.

Майкл Джексон в старости Fullscreen
Майкл Джексон

Элвис Пресли, страдавший проблемами с сердцем и диабетом, умер 16 августа 1977-го, в возрасте 42-х.

Элвис Пресли, Элвис Пресли в старости Fullscreen
Элвис Пресли

Дженис Джоплин присоединилась к "клубу 27-и" 4 октября 1970 года, причиной смерти была передозировка героином.

Дженис Джоплин в старости, Дженис Джоплин Fullscreen
Дженис Джоплин

24 ноября 1991 года Фредди Меркьюри умер в 45-летнем возрасте в своем лондонском доме, причиной смерти стала бронхиальная пневмония, вызванная вирусом иммунодефицита.

Фредди Меркьюри, Фредди Меркьюри в старости, каким бы был в стрости Фредди Меркьюри Fullscreen
Фредди Меркьюри

"Я начал экспериментировать с технологиями, смотрел, что мог бы сделать <…> Хотел вновь увидеть некоторых людей, которых мне не хватало. Так возник этот проект", — пояснил фотограф.

Он говорит, что самое сложное — это сделать так, чтобы фотографии казались реалистичными.

"Больше всего мне нравится то, что эти изображения выглядят будто сделаны фотографом", — сказал он.

Напомним, что искусственный интеллект показал, какой будет Россия будущего. Нейросеть выдала изображения такому запросу.По большей части это образы залитой кровью толпы, купола церквей в дыму дыма, с повсеместными людьми в серой одежде сотрудников НКВД.

Система DALL-E 2 сгенерировала последние селфи на Земле. Отчетливые изображения создаются по описаниям пользователей. Из случайных точек со временем выстраивается реалистичный образ.