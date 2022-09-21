Леннон, Кобейн і принцеса Діана: штучний інтелект "воскресив" загиблих зірок

Реалістичний ефект досягається з допомогою системи з урахуванням ШІ. "Старих" Гіта Леджера, Елвіса Преслі, Джимі Гендрікса, Фредді Мерк'юрі й Тупака не відрізнити від реальних — вони мають такий вигляд, ніби дожили до сьогоднішніх днів.

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Турецький фотограф і експериментатор із новими технологіями Альпер Есілтас створив портрети для проєкту під назвою "Ніби нічого не трапилося". За допомогою програмного забезпечення на основі штучного інтелекту й фоторедакторів він зробив фотографії знаменитостей минулих років. Свої фото Есілтас опублікував у Instagram.

Більшість із селебриті минулих років, яких "воскресив" турецький фотограф, пішли з життя в молодому віці та часто за трагічних обставин.

Фронтмена Nirvana Курта Кобейна 5 квітня 1994 року знайшли мертвим у його будинку в Сіетлі у віці 27 років.

[ + – ] Курт Кобейн

Джона Леннона з "Бітлз" застрелили в Нью-Йорку 8 грудня 1980 року у віці 40 років.

[ + – ] Джон Леннон

Страшенно реалістичне зображення принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі у віці 36 років, намагаючись втекти від нав'язливих папараці, в Парижі 31 серпня 1997 року.

[ + – ] Принцеса Діана

Джимі Гендрікс помер у 27 років від передозування наркотиків 18 вересня 1970 року.

[ + – ] Джимі Гендрікс

Актор Гіт Леджер помер від випадкового передозування 22 січня 2008 року, йому було 28 років.

[ + – ] Актор Гіт Леджер

Реп-виконавець Тупак Шакур загинув від вогнепальних поранень у 25-річному віці 31 вересня 1996 року.

[ + – ] Тупак Шакур

Майкл Джексон, який у 80-х роках неодноразово змінював свою зовнішність, помер від гострої інтоксикації бензодіазепіну та пропофолу в Лос Анджелесі 25 червня 2009 року. Йому було 50 років.

[ + – ] Майкл Джексон

Елвіс Преслі, який страждав на проблеми з серцем і діабет, помер 16 серпня 1977-го, у віці 42-х.

[ + – ] Елвіс Преслі

Дженіс Джоплін приєдналася до "клубу 27" 4 жовтня 1970 року, причиною смерті було передозування героїном.

[ + – ] Дженіс Джоплін

24 листопада 1991 року Фредді Мерк'юрі помер у 45-річному віці у своєму лондонському будинку, причиною смерті стала бронхіальна пневмонія, спричинена вірусом імунодефіциту.

[ + – ] Фредді Мерк'юрі

"Я почав експериментувати з технологіями, дивився, що міг би зробити <…> Хотів знову побачити деяких людей, яких мені не вистачало. Так виник цей проєкт", — пояснив фотограф.

Він каже, що найскладніше це зробити так, щоб фотографії здавалися реалістичними.

"Найбільше мені подобається те, що ці зображення мають такий вигляд, ніби зроблені фотографом", — сказав він.

Нагадаємо, що штучний інтелект показав, якою буде Росія майбутнього. Нейромережа видала зображення такому запиту. Здебільшого це образи залитої кров'ю натовпу, куполи церков у диму диму, і скрізь люди в сірому одязі співробітників НКВС.

Система DALL-E 2 згенерувала останні селфі на Землі. Виразні зображення створюються за описами користувачів. Із випадкових точок згодом створюється реалістичний образ.