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Леннон, Кобейн і принцеса Діана: штучний інтелект "воскресив" загиблих зірок

Принцеса Діана, Принцеса Діана в старості,
Фото: instagram | Такий вигляд мала б принцеса Діана сьогодні

Реалістичний ефект досягається з допомогою системи з урахуванням ШІ. "Старих" Гіта Леджера, Елвіса Преслі, Джимі Гендрікса, Фредді Мерк'юрі й Тупака не відрізнити від реальних — вони мають такий вигляд, ніби дожили до сьогоднішніх днів.

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Турецький фотограф і експериментатор із новими технологіями Альпер Есілтас створив портрети для проєкту під назвою "Ніби нічого не трапилося". За допомогою програмного забезпечення на основі штучного інтелекту й фоторедакторів він зробив фотографії знаменитостей минулих років. Свої фото Есілтас опублікував у Instagram.

Більшість із селебриті минулих років, яких "воскресив" турецький фотограф, пішли з життя в молодому віці та часто за трагічних обставин.

Фронтмена Nirvana Курта Кобейна 5 квітня 1994 року знайшли мертвим у його будинку в Сіетлі у віці 27 років.

Курт Кобейн у старості, Курт Кобейн, яким би Курт Кобейн був у старості Fullscreen
Курт Кобейн

Джона Леннона з "Бітлз" застрелили в Нью-Йорку 8 грудня 1980 року у віці 40 років.

яким би був у старості Джон Леннон, Джон Леннон у старості, Джон Леннон у старості фото Fullscreen
Джон Леннон

Страшенно реалістичне зображення принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі у віці 36 років, намагаючись втекти від нав'язливих папараці, в Парижі 31 серпня 1997 року.

принцеса Діана, принцеса Діана в старості, якою б Принцеса Діана була в старості Fullscreen
Принцеса Діана

Джимі Гендрікс помер у 27 років від передозування наркотиків 18 вересня 1970 року.

Джимі Гендрікс, Джимі Гендрікс у старості, яким би був у старості Джимі Гендрікс Fullscreen
Джимі Гендрікс

Актор Гіт Леджер помер від випадкового передозування 22 січня 2008 року, йому було 28 років.

Гіт Леджер, яким би був зараз Гіт Леджер, Гіт Леджер фото Fullscreen
Актор Гіт Леджер

Реп-виконавець Тупак Шакур загинув від вогнепальних поранень у 25-річному віці 31 вересня 1996 року.

Тупак Шакур, тупак у старості, Fullscreen
Тупак Шакур

Майкл Джексон, який у 80-х роках неодноразово змінював свою зовнішність, помер від гострої інтоксикації бензодіазепіну та пропофолу в Лос Анджелесі 25 червня 2009 року. Йому було 50 років.

Майкл Джексон у старості Fullscreen
Майкл Джексон

Елвіс Преслі, який страждав на проблеми з серцем і діабет, помер 16 серпня 1977-го, у віці 42-х.

Елвіс Преслі, Елвіс Преслі у старості Fullscreen
Елвіс Преслі

Дженіс Джоплін приєдналася до "клубу 27" 4 жовтня 1970 року, причиною смерті було передозування героїном.

Дженіс Джоплін у старості, Дженіс Джоплін Fullscreen
Дженіс Джоплін

24 листопада 1991 року Фредді Мерк'юрі помер у 45-річному віці у своєму лондонському будинку, причиною смерті стала бронхіальна пневмонія, спричинена вірусом імунодефіциту.

Фредді Мерк'юрі, Фредді Мерк'юрі в старості, яким би був у старості Фредді Мерк'юрі Fullscreen
Фредді Мерк'юрі

"Я почав експериментувати з технологіями, дивився, що міг би зробити <…> Хотів знову побачити деяких людей, яких мені не вистачало. Так виник цей проєкт", — пояснив фотограф.

Він каже, що найскладніше це зробити так, щоб фотографії здавалися реалістичними.

"Найбільше мені подобається те, що ці зображення мають такий вигляд, ніби зроблені фотографом", — сказав він.

Нагадаємо, що штучний інтелект показав, якою буде Росія майбутнього. Нейромережа видала зображення такому запиту. Здебільшого це образи залитої кров'ю натовпу, куполи церков у диму диму, і скрізь люди в сірому одязі співробітників НКВС.

Система DALL-E 2 згенерувала останні селфі на Землі. Виразні зображення створюються за описами користувачів. Із випадкових точок згодом створюється реалістичний образ.