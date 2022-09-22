Место кораблекрушения в Святой земле обнаружили спустя 1300 лет (фото)

Шторм размыл морские пески, после чего дайверы заметили торчащий из дна кусок древесины и уведомили о находке местные власти. В найденных 200 амфорах на палубе были оливки, финики и инжир.

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На этой неделе у берегов Израиля нашли затонувший корабль, на борту которого, среди прочего, обнаружили прекрасно сохранившиеся древние горшки с ингредиентами 1300-летней давности. Об этом сообщает The Mirror.

По мнению ученых, корабль был загружен товарами со всего Средиземноморья. Это служит подтверждением того, что торговцы из западных стран везли товары в израильские порты и после исламского завоевания в VII веке.

Торговое судно с пихтой и грецкими орехами, затонуло на мелководье, там, где сейчас муниципалитет Мааган-Михаэль.

Шторм мог размыть морские пески, после чего два непрофессиональных дайвера заметили торчащий из дна кусок древесины и уведомили о находке местные власти.

После продолжительных раскопок команда археологов с помощью подводного пылесоса откопала большую часть сохранившегося деревянного остова длиной 20 и шириной 5 метров.

[ + – ] Дайвер у затонувшего корабля.

В найденных примерно 200 амфорах был рыбный соус, оливки, финики и инжир. Среди прочего, исследователи нашли инструменты для плавания, личные вещи матросов, останки животных, жуков и крысиную шесть.

[ + – ] Дайвер возле древней амфоры.

Дебора Цвикель, морской археолог из Университета Хайфы, руководившая раскопками, пояснила, что кораблекрушение, которое произошло в 7 или 8 веке н.э., доказывает, что торговля с другими средиземноморскими странами не остановилась, несмотря на религиозное разделение. В тот период истории Византийская империя теряла власть над территорией восточного Средиземноморья, а исламское правление расширялось.

[ + – ] Артефакты на палубе.

Руководитель раскопок считает, что, несмотря на то, что учебники истории говорят, что торговля практически остановилась, что как таковой международной торговли в Средиземном море не было, судя по всему, это не совсем так.

"Мы нашли крупное кораблекрушение, корабль, примерно 25 метров в длину, был загружен грузом со всего Средиземноморья", — пояснила исследователь.

[ + – ] Раскопки затонувшего корабля финансирует Израильский научный фонд.

Обнаруженные на палубе корабля артефакты свидетельствуют о том, что судно швартовалось на Кипре, в Египте и, возможно, в Турции, и у побережья Северной Африки.

Эти раскопки финансирует Израильский научный фонд, Honor Frost Foundation и Институт морской археологии Техасского университета A&M.

Побережье Израиля буквально усеяно затонувшими кораблями, и их проще исследовать, чем где-либо еще, потому что здесь мелкое море, а песчаное дно сохранило артефакты.

Напомним, что археологи обнаружили новые артефакты на знаменитом корабле короля Ханса "Грибшунден". Среди найденных предметов — артиллерийские и ручные орудия.

Ранее Фокус сообщал, что в польском дворце нашли монеты из Сокровища Гиммлера весом 28 тонн. Шесть монет со свастикой, выпушенных Рейхсбанком в середине прошлого века, доказывают, что немецкие офицеры могли спрятать клад в польской деревне Минковске.