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Мир

Место кораблекрушения в Святой земле обнаружили спустя 1300 лет (фото)

Раскопки затонувшего корабля, Дайвер возле древней амфоры. затонувший корабль Израиль
Фото: ancient-origins | Раскопки затонувшего корабля финансирует Израильский научный фонд.

Шторм размыл морские пески, после чего дайверы заметили торчащий из дна кусок древесины и уведомили о находке местные власти. В найденных 200 амфорах на палубе были оливки, финики и инжир.

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На этой неделе у берегов Израиля нашли затонувший корабль, на борту которого, среди прочего, обнаружили прекрасно сохранившиеся древние горшки с ингредиентами 1300-летней давности. Об этом сообщает The Mirror.

По мнению ученых, корабль был загружен товарами со всего Средиземноморья. Это служит подтверждением того, что торговцы из западных стран везли товары в израильские порты и после исламского завоевания в VII веке.

Торговое судно с пихтой и грецкими орехами, затонуло на мелководье, там, где сейчас муниципалитет Мааган-Михаэль.

Шторм мог размыть морские пески, после чего два непрофессиональных дайвера заметили торчащий из дна кусок древесины и уведомили о находке местные власти.

После продолжительных раскопок команда археологов с помощью подводного пылесоса откопала большую часть сохранившегося деревянного остова длиной 20 и шириной 5 метров.

Дайвер возле древней амфоры. затонувший корабль Израиль Fullscreen
Дайвер у затонувшего корабля.

В найденных примерно 200 амфорах был рыбный соус, оливки, финики и инжир. Среди прочего, исследователи нашли инструменты для плавания, личные вещи матросов, останки животных, жуков и крысиную шесть.

Дайвер возле древней амфоры. затонувший корабль Израиль Fullscreen
Дайвер возле древней амфоры.

Дебора Цвикель, морской археолог из Университета Хайфы, руководившая раскопками, пояснила, что кораблекрушение, которое произошло в 7 или 8 веке н.э., доказывает, что торговля с другими средиземноморскими странами не остановилась, несмотря на религиозное разделение. В тот период истории Византийская империя теряла власть над территорией восточного Средиземноморья, а исламское правление расширялось.

Артефакты на палубе. корабль Израиль, Дайвер возле древней амфоры. затонувший корабль Израиль Fullscreen
Артефакты на палубе.

Руководитель раскопок считает, что, несмотря на то, что учебники истории говорят, что торговля практически остановилась, что как таковой международной торговли в Средиземном море не было, судя по всему, это не совсем так.

"Мы нашли крупное кораблекрушение, корабль, примерно 25 метров в длину, был загружен грузом со всего Средиземноморья", — пояснила исследователь.

Артефакты на палубе. корабль Израиль, Дайвер возле древней амфоры. затонувший корабль Израиль Fullscreen
Раскопки затонувшего корабля финансирует Израильский научный фонд.

Обнаруженные на палубе корабля артефакты свидетельствуют о том, что судно швартовалось на Кипре, в Египте и, возможно, в Турции, и у побережья Северной Африки.

Эти раскопки финансирует Израильский научный фонд, Honor Frost Foundation и Институт морской археологии Техасского университета A&M.

Побережье Израиля буквально усеяно затонувшими кораблями, и их проще исследовать, чем где-либо еще, потому что здесь мелкое море, а песчаное дно сохранило артефакты.

Напомним, что археологи обнаружили новые артефакты на знаменитом корабле короля Ханса "Грибшунден". Среди найденных предметов — артиллерийские и ручные орудия.

Ранее Фокус сообщал, что в польском дворце нашли монеты из Сокровища Гиммлера весом 28 тонн. Шесть монет со свастикой, выпушенных Рейхсбанком в середине прошлого века, доказывают, что немецкие офицеры могли спрятать клад в польской деревне Минковске.