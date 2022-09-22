Місце аварії корабля у Святій землі виявили через 1300 років (фото)

Шторм розмив морські піски, після чого дайвери помітили шматок деревини, що стирчить із дна, і повідомили про знахідку місцевій владі. У знайдених 200 амфорах на палубі були оливки, фініки та інжир.

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Цього тижня біля берегів Ізраїлю знайшли затонулий корабель, на борту якого також виявили стародавні горщики, що чудово збереглися, з інгредієнтами 1300-річної давності. Про це повідомляє The Mirror.

На думку вчених, корабель був завантажений товарами з усього Середземномор'я. Це є підтвердженням того, що торговці із західних країн везли товари до ізраїльських портів та після ісламського завоювання у VII столітті.

Торгове судно з ялицею та волоськими горіхами, затонуло на мілководді, там, де зараз муніципалітет Мааган-Міхаель.

Шторм міг розмити морські піски, після чого два непрофесійні дайвери помітили шматок деревини, що стирчить із дна, і повідомили про знахідку місцева влада.

Після тривалих розкопок команда археологів за допомогою підводного пилососа відкопала більшу частину дерев'яного кістяка, що зберігся, довжиною 20 і шириною 5 метрів.

[ + – ] Дайвер біля затонулого корабля

У знайдених приблизно 200 амфорах був рибний соус, оливки, фініки та інжир. Також дослідники знайшли інструменти для плавання, особисті речі матросів, рештки тварин, жуків та шерсть щурів.

[ + – ] Дайвер біля стародавньої амфори

Дебора Цвікель, морська археологиня з Університету Хайфи, яка керувала розкопками, пояснила, що аварія корабля, яка сталася в 7 або 8 столітті н. е., доводить, що торгівля з іншими середземноморськими країнами не зупинилася, попри релігійний поділ. У цей період історії Візантійська імперія втрачала владу над територією східного Середземномор'я, а ісламське правління розширювалося.

[ + – ] Артефакти на палубі

Керівник розкопок вважає, що, попри те, що підручники історії кажуть, що торгівля практично зупинилася, що як такої міжнародної торгівлі в Середземному морі не було, зважаючи на все, це не зовсім так.

"Ми знайшли велику аварію корабля, корабель, приблизно 25 метрів у довжину, був завантажений вантажем з усього Середземномор'я", — пояснила дослідниця.

[ + – ] Розкопки затонулого корабля фінансує Ізраїльський науковий фонд

Виявлені на палубі корабля артефакти свідчать, що судно швартувалося на Кіпрі, Єгипті і, можливо, Туреччини, і біля узбережжя Північної Африки.

Ці розкопки фінансує Ізраїльський науковий фонд, Honor Frost Foundation та Інститут морської археології Техаського університету A&M.

Узбережжя Ізраїлю буквально всіяне затонулими кораблями, і їх простіше досліджувати, ніж деінде, тому що тут дрібне море, а піщане дно зберегло артефакти.

Нагадаємо, що археологи виявили нові артефакти на знаменитому кораблі короля Ганса "Грібшунден". Серед знайдених предметів — артилерійські та ручні знаряддя.

Раніше Фокус повідомляв, що у польському палаці знайшли монети зі Скарбу Гіммлера вагою 28 тонн. Шість монет зі свастикою, випущених Рейхсбанком у середині минулого століття, доводять, що німецькі офіцери могли сховати скарб у польському селі Міньківську.