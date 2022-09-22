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Місце аварії корабля у Святій землі виявили через 1300 років (фото)

Розкопки затонулого корабля, Дайвер біля стародавньої амфори. затонулий корабель Ізраїль
Фото: ancient-origins | Розкопки затонулого корабля фінансує Ізраїльський науковий фонд

Шторм розмив морські піски, після чого дайвери помітили шматок деревини, що стирчить із дна, і повідомили про знахідку місцевій владі. У знайдених 200 амфорах на палубі були оливки, фініки та інжир.

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Цього тижня біля берегів Ізраїлю знайшли затонулий корабель, на борту якого також виявили стародавні горщики, що чудово збереглися, з інгредієнтами 1300-річної давності. Про це повідомляє The Mirror.

На думку вчених, корабель був завантажений товарами з усього Середземномор'я. Це є підтвердженням того, що торговці із західних країн везли товари до ізраїльських портів та після ісламського завоювання у VII столітті.

Торгове судно з ялицею та волоськими горіхами, затонуло на мілководді, там, де зараз муніципалітет Мааган-Міхаель.

Шторм міг розмити морські піски, після чого два непрофесійні дайвери помітили шматок деревини, що стирчить із дна, і повідомили про знахідку місцева влада.

Після тривалих розкопок команда археологів за допомогою підводного пилососа відкопала більшу частину дерев'яного кістяка, що зберігся, довжиною 20 і шириною 5 метрів.

Дайвер біля стародавньої амфори. затонулий корабель Ізраїль Fullscreen
Дайвер біля затонулого корабля

У знайдених приблизно 200 амфорах був рибний соус, оливки, фініки та інжир. Також дослідники знайшли інструменти для плавання, особисті речі матросів, рештки тварин, жуків та шерсть щурів.

Дайвер біля стародавньої амфори. затонулий корабель Ізраїль Fullscreen
Дайвер біля стародавньої амфори

Дебора Цвікель, морська археологиня з Університету Хайфи, яка керувала розкопками, пояснила, що аварія корабля, яка сталася в 7 або 8 столітті н. е., доводить, що торгівля з іншими середземноморськими країнами не зупинилася, попри релігійний поділ. У цей період історії Візантійська імперія втрачала владу над територією східного Середземномор'я, а ісламське правління розширювалося.

Артефакти на палубі корабель Ізраїль, Дайвер біля стародавньої амфори. затонулий корабель Ізраїль Fullscreen
Артефакти на палубі

Керівник розкопок вважає, що, попри те, що підручники історії кажуть, що торгівля практично зупинилася, що як такої міжнародної торгівлі в Середземному морі не було, зважаючи на все, це не зовсім так.

"Ми знайшли велику аварію корабля, корабель, приблизно 25 метрів у довжину, був завантажений вантажем з усього Середземномор'я", — пояснила дослідниця.

Артефакти на палубі корабель Ізраїль, Дайвер біля стародавньої амфори. затонулий корабель Ізраїль Fullscreen
Розкопки затонулого корабля фінансує Ізраїльський науковий фонд

Виявлені на палубі корабля артефакти свідчать, що судно швартувалося на Кіпрі, Єгипті і, можливо, Туреччини, і біля узбережжя Північної Африки.

Ці розкопки фінансує Ізраїльський науковий фонд, Honor Frost Foundation та Інститут морської археології Техаського університету A&M.

Узбережжя Ізраїлю буквально всіяне затонулими кораблями, і їх простіше досліджувати, ніж деінде, тому що тут дрібне море, а піщане дно зберегло артефакти.

Нагадаємо, що археологи виявили нові артефакти на знаменитому кораблі короля Ганса "Грібшунден". Серед знайдених предметів — артилерійські та ручні знаряддя.

Раніше Фокус повідомляв, що у польському палаці знайшли монети зі Скарбу Гіммлера вагою 28 тонн. Шість монет зі свастикою, випущених Рейхсбанком у середині минулого століття, доводять, що німецькі офіцери могли сховати скарб у польському селі Міньківську.