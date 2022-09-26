Во Франции самолет едва не упал в озеро во время посадки в условиях шторма (фото)
Аварийные службы целый день пытались оттянуть Boeing 737 от берега. Из-за местонахождения самолета потребовалось полностью закрыть аэропорт.
В аэропорту французского Монпелье самолет Boeing 737 во время посадки в штормовых условиях едва не оказался в озере после того, как порывы ветра отнесли его дальше взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает AviationSourceNews.
Грузовой лайнер вылетел из Международного аэропорта Париж — Шарль-де-Голль, на его борту находились три члена экипажа. По данным представителей местных властей, никто не пострадал.
В дальнейшем было объявлено о закрытии аэропорта и отмене нескольких рейсов.
"В качестве мер безопасности аэропорт в Монпелье закрыли на неопределенное время для грузовых и коммерческих рейсов", — говорилось в сообщении.
Аварийные службы работали на месте инцидента в течение дня.
Проводится расследование возможных нарушений по части безопасности с изучением записей бортовых самописцев.
Напомним, что во Флориде пассажирский "Боинг" едва не столкнулся с Cessna, пилот которого вовремя уклонился в сторону и предотвратил катастрофу. Самолеты по ошибке оказались в одном районе воздушного пространства.
Ранее Фокус сообщал, что над аэропортом в Калифорнии столкнулись два легкомоторных самолета, в результате погибли три человека и собака. Появилось также новое видео самолета ВМС США, который столкнулся с птицей и упал на дом.