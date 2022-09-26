Во Франции самолет едва не упал в озеро во время посадки в условиях шторма (фото)

Аварийные службы целый день пытались оттянуть Boeing 737 от берега. Из-за местонахождения самолета потребовалось полностью закрыть аэропорт.

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В аэропорту французского Монпелье самолет Boeing 737 во время посадки в штормовых условиях едва не оказался в озере после того, как порывы ветра отнесли его дальше взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает AviationSourceNews.

Грузовой лайнер вылетел из Международного аэропорта Париж — Шарль-де-Голль, на его борту находились три члена экипажа. По данным представителей местных властей, никто не пострадал.

[ + – ] Самолет пролетел над взлетно-посадочной полосой в Монпелье.

В дальнейшем было объявлено о закрытии аэропорта и отмене нескольких рейсов.

"В качестве мер безопасности аэропорт в Монпелье закрыли на неопределенное время для грузовых и коммерческих рейсов", — говорилось в сообщении.

[ + – ] Аварийные службы будут изучать записи "черных ящиков".

Аварийные службы работали на месте инцидента в течение дня.

[ + – ] Спасатели работали с утра до вечера.

Проводится расследование возможных нарушений по части безопасности с изучением записей бортовых самописцев.

[ + – ] Аэропорт Монпелье закрыли для грузовых лайнеров и отменили несколько рейсов.

Напомним, что во Флориде пассажирский "Боинг" едва не столкнулся с Cessna, пилот которого вовремя уклонился в сторону и предотвратил катастрофу. Самолеты по ошибке оказались в одном районе воздушного пространства.

Ранее Фокус сообщал, что над аэропортом в Калифорнии столкнулись два легкомоторных самолета, в результате погибли три человека и собака. Появилось также новое видео самолета ВМС США, который столкнулся с птицей и упал на дом.