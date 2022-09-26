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Світ

У Франції літак ледве не впав в озеро під час посадки за умов шторму (фото)

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Фото: Bureau d'Enquetes та d'Analyses | Літак стоїть біля берега озера, його ніс ледве торкається води

Аварійні служби цілий день намагалися відтягнути Boeing 737 від берега. Через місцезнаходження літака потрібно було повністю закрити аеропорт.

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В аеропорту французького Монпельє літак Boeing 737 під час посадки в штормових умовах ледь не опинився в озері після того, як пориви вітру віднесли його далі від злітно-посадкової смуги. Про це повідомляє AviationSourceNews.

Вантажний лайнер вилетів із Міжнародного аеропорту Париж — Шарль-де-Голль, на його борту було три члени екіпажу. За даними представників місцевої влади, ніхто не постраждав.

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Літак пролетів над злітно-посадковою смугою в Монпельє

Надалі було оголошено про закриття аеропорту та скасування кількох рейсів.

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"Як заходи безпеки аеропорт у Монпельє закрили на невизначений час для вантажних і комерційних рейсів", — йшлося у повідомленні.

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Аварійні служби вивчатимуть записи "чорних скриньок"

Аварійні служби працювали на місці інциденту упродовж дня.

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Рятувальники працювали з ранку до вечора

Проводиться розслідування можливих порушень щодо безпеки з вивченням записів бортових самописців.

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Аеропорт Монпельє закрили для вантажних лайнерів і скасували кілька рейсів

Нагадаємо, що у Флориді пасажирський "Боїнг" ледь не зіткнувся із Cessna, пілот якого вчасно ухилився убік і запобіг катастрофі. Літаки помилково опинилися в одному районі повітряного простору.

Раніше Фокус повідомляв, що над аеропортом у Каліфорнії зіткнулися два легкомоторні літаки, внаслідок загинули троє людей і собака. З'явилося також нове відео літака ВМС США, який зіткнувся з птахом і впав на будинок.